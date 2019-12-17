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Samsung Türkiye’de telefon satamayacak! Peki neden?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Samsung Türkiye hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Samsung Türkiye, 2020 yılından itibaren çıkacak Galaxy S11, Galaxy S11+ ve Galaxy Note 11 gibi yeni akıllı telefonlarını Türkiye’ye getirmeyecek. Bunun arkasında ise Google ile Rekabet Kurumu arasında çıkan Android krizi var.

Samsung Türkiye’de telefon satamayacak! Peki neden?

Google’ın Rekabet Kurumu kararı sadece Android kullanıcılarını etkilemedi. Google’ın Android lisansı dağıttığı ve Türkiye’ye de akıllı telefon satışı gerçekleştiren firmaları da gayet etkiledi bu durum. Bu firmalardan biri de pek tabii ki Samsung. Google ile Rekabet Kurumu arasındaki Android krizi ülkemiz pazarında önemli bir payı bulunan Samsung’un da elini kolunu bağlamış gibi gözüküyor.

GOOGLE REKABET KURUMU KARARI SAMSUNG’U VURDU

Samsung’a yakın kaynakların iddialarına göre Samsung Türkiye’de 2020 model akıllı telefonlarını satışa sunmakta tereddüt ediyor. Bu yüzden firmanın şubat ayında duyurulması beklenen Galaxy S11 serisi akıllı telefonları ile 2020’de çıkan birçok akıllı telefon modeli ülkemize hemen getirilmeyecek. Samsung Türkiye, yeni ürünlerini kullanıcılarla buluşturmaya temkinli yaklaşacak. İddiaların diğer bir ayrıntısı ise şu; Samsung’tan başka birçok Android akıllı telefon üreticisi de Türkiye pazarına karşı bazı radikal kararların eşiğinde.

SAMSUNG’UN TÜRKİYE KARARI BOZULABİLİR

Google Rekabet Kurumu kararını bozup, bir anlaşmaya varırsa Samsung’un ve diğer üreticilerin de kararlarını bozması ve 2020 model akıllı telefonları ülkemizde satışa çıkartmaları bekleniyor. Bizce de son gelen Google Türk Telekom sunucu anlaşması haberinden sonra Android krizinin çözülmesi oldukça olası. Bu yüzden henüz resmileşmeyen bu iddia için Samsung Türkiye’den gelecek açıklamaları beklemek şart.

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