Samsung Türkiye’de telefon satamayacak! Peki neden?

Google’ın Rekabet Kurumu kararı sadece Android kullanıcılarını etkilemedi. Google’ın Android lisansı dağıttığı ve Türkiye’ye de akıllı telefon satışı gerçekleştiren firmaları da gayet etkiledi bu durum. Bu firmalardan biri de pek tabii ki Samsung. Google ile Rekabet Kurumu arasındaki Android krizi ülkemiz pazarında önemli bir payı bulunan Samsung’un da elini kolunu bağlamış gibi gözüküyor.

GOOGLE REKABET KURUMU KARARI SAMSUNG’U VURDU



Samsung’a yakın kaynakların iddialarına göre Samsung Türkiye’de 2020 model akıllı telefonlarını satışa sunmakta tereddüt ediyor. Bu yüzden firmanın şubat ayında duyurulması beklenen Galaxy S11 serisi akıllı telefonları ile 2020’de çıkan birçok akıllı telefon modeli ülkemize hemen getirilmeyecek. Samsung Türkiye, yeni ürünlerini kullanıcılarla buluşturmaya temkinli yaklaşacak. İddiaların diğer bir ayrıntısı ise şu; Samsung’tan başka birçok Android akıllı telefon üreticisi de Türkiye pazarına karşı bazı radikal kararların eşiğinde.

SAMSUNG’UN TÜRKİYE KARARI BOZULABİLİR



Google Rekabet Kurumu kararını bozup, bir anlaşmaya varırsa Samsung’un ve diğer üreticilerin de kararlarını bozması ve 2020 model akıllı telefonları ülkemizde satışa çıkartmaları bekleniyor. Bizce de son gelen Google Türk Telekom sunucu anlaşması haberinden sonra Android krizinin çözülmesi oldukça olası. Bu yüzden henüz resmileşmeyen bu iddia için Samsung Türkiye’den gelecek açıklamaları beklemek şart.

