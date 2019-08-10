Samsung’un bu hamlesi çok eleştirilecek

Samsung ile Apple arasındaki çekişme zaman zaman reklam filmlerinde göndermelere kadar uzanmıştı. Genellikle Samsung cephesi, Apple’ın çentiği ve 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılması ile çok dalga geçmişti. Ancak Samsung, Galaxy Note 10 ile hem çentik benzeri bir sistem hem de 3.5mm girişi kullanması ile bu reklamlar anında YouTube kanalından kaldırıldı.

Bir nevi tükürdüğünü yalayan Samsung, rakibini eleştirmeden önce geleceği az biraz kestirse çok mantıklı olacak. Apple’ın radikal kararları herkes tarafından önce eleştiriliyor ancak 2-3 yıl sonra Apple’ı eleştiren firmalar aynı şeyleri uygulamaya başlıyor. Samsung da Apple ile dalga geçtiği reklamlar kaldırarak bunu kanıtlamış oldu.

Türkiye’de 11.000 TL’ye Galaxy Note 10 Plus satmak isteyen Güney Koreli firma, Çinli firmaların karşısında büyük bir dezavantaja düşecek gibi görünüyor. Bakalım dolar kurunu 7’den alan Samsung cephesi Türkiye satışları için bir atılım yapacak mı?

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