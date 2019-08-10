Mynet Trend

Samsung’un bu hamlesi çok eleştirilecek

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 10.08.2019 13:06 | Son Güncelleme

Samsung, Apple ile dalga geçtiği videoları aynı şeyleri kendileri yaptığı için bir anda kaldırdı.

Samsung’un bu hamlesi çok eleştirilecek

Samsung ile Apple arasındaki çekişme zaman zaman reklam filmlerinde göndermelere kadar uzanmıştı. Genellikle Samsung cephesi, Apple’ın çentiği ve 3.5mm kulaklık girişinin kaldırılması ile çok dalga geçmişti. Ancak Samsung, Galaxy Note 10 ile hem çentik benzeri bir sistem hem de 3.5mm girişi kullanması ile bu reklamlar anında YouTube kanalından kaldırıldı.

Bir nevi tükürdüğünü yalayan Samsung, rakibini eleştirmeden önce geleceği az biraz kestirse çok mantıklı olacak. Apple’ın radikal kararları herkes tarafından önce eleştiriliyor ancak 2-3 yıl sonra Apple’ı eleştiren firmalar aynı şeyleri uygulamaya başlıyor. Samsung da Apple ile dalga geçtiği reklamlar kaldırarak bunu kanıtlamış oldu.

Türkiye’de 11.000 TL’ye Galaxy Note 10 Plus satmak isteyen Güney Koreli firma, Çinli firmaların karşısında büyük bir dezavantaja düşecek gibi görünüyor. Bakalım dolar kurunu 7’den alan Samsung cephesi Türkiye satışları için bir atılım yapacak mı?

PUBG Nations Cup yayıncı kadrosu ve yayın saatleri!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Instagram web sayfası yeni bir yöntem deniyorInstagram web sayfası yeni bir yöntem deniyor
Samsung PlayGalaxy özelliği oyuncuların çok hoşuna gidecekSamsung PlayGalaxy özelliği oyuncuların çok hoşuna gidecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung Apple

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç olay! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü

Korkunç olay! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Ünlü modelden İmamoğlu'na tepki

Ünlü modelden İmamoğlu'na tepki

Akılalmaz olay! Kazadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti

Akılalmaz olay! Kazadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 13 Public Beta 5 güncellemesi yayınlandı

iOS 13 Public Beta 5 güncellemesi yayınlandı

Apple sonunda USB-C’ye geçiş yaptı

Apple sonunda USB-C’ye geçiş yaptı

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ön inceleme

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ön inceleme

Instagram web sayfası yeni bir yöntem deniyor

Instagram web sayfası yeni bir yöntem deniyor

Samsung PlayGalaxy özelliği oyuncuların çok hoşuna gidecek

Samsung PlayGalaxy özelliği oyuncuların çok hoşuna gidecek

Google Pixel 4 90 Hz ekran dedikoduları ortaya çıktı

Google Pixel 4 90 Hz ekran dedikoduları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.