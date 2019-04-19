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Samsung yazılım hırsızlığıyla suçlanıyor

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TEKNOLOJİ  | 19.04.2019 08:42 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki teknoloji odaklı şirketler arasında yeni bir atışma daha yaşanmasın. Malum, Apple ve Qualcomm arasındaki sorun daha yeni çözüldü. Fakat bu tartışmanın dumanı daha dinmeden şimdi de Samsung hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Samsung yazılım hırsızlığıyla suçlanıyor

Letgodigital ’in haberine göre ( bkz. Kaynak ) geçtiğimiz hafta Hollanda merkezli ASML şirketinden bazı yazılımların çalındığı iddia edilmişti. Üstelik bu hırsızlığın arkasında Çin kökenli bazı isimlerin bulunduğu söylenmişti.

Zaten son dönemde global anlamdaki bütün casusluk hikayeleri bir şekilde Çinli üreticilerin üzerine kalıyor. Dolayısıyla Hollanda’da patlak veren bu krizin de Çinli teknoloji şirketlerinin üzerine yıkılması bizleri fazla şaşırtmamıştı.

Fakat geçtiğimiz gün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Hollandalı gazetelerden, politikacılara varana kadar herkes Çin’i suçlarken, gelişmelerin odağında yer alan ASML şirketinin CEO’su sürpriz bir açıklamada bulundu.

ASML ÇİN'İ DEĞİL GÜNEY KORE'Yİ SUÇLUYOR

ASML’in başındaki isim olan Peter Wennink’in açıklamalarına geçmeden önce bazı hatırlatmalarda bulunalım. Malum, ASML öyle ismini sürekli duyduğumuz bir şirket değil. Genel anlamda ASML sürekli göz önünde olmasa da çip üretimi konusunda bir dünya markası.

Elbette burada ASML’i çip üreticisi olarak düşünmemek gerekiyor. ASML çip üretmek yerine, çip üretimi için gerekli olan bileşenleri üretiyor. Yani kabaca yonga üreticilerinin ihtiyaç duydukları herşeyi ASML’in sağladığını söyleyebiliriz. Donanım, yazılım ve yardımcı hizmetler gibi pek çok fonksiyon bu kavramın içerisine giriyor.

Örneğin silikon üzerinde kalıplar üreterek bir çipin maliyetini önemli oranda düşürmeye yardımcı olur. Ya da çip üretim sürecinin nanometreye kadar kontrol etmek için ileri teknoloji donanım ve gelişmiş yazılımı bir arada sunar.

Samsung, Intel ve TSMC gibi dünyanın önde gelen çip üreticilerinin hepsi ASML teknolojilerinden faydalanmakta.

Hollanda merkezli bir şirket olan ASML, 16 ülkede 60’ın üzerinde ofis ve 19.000’in üzerinde çalışana sahip devasa bir kuruluş.

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ASML'E GÖRE HIRSIZLIĞI YAPAN SAMSUNG

Az önce de belirttiğimiz üzere, ASML’den yapılan yazılım hırsızlığının faturası Çin’e kesilmişti. Fakat şirketin CEO’su konumunda bulunan Peter Wennink, bahse konu yazılım hırsızlığı için bambaşka bir adres gösterdi.

Wennink, yazılım casusluğunun arkasında bizim Kore’deki en büyük müşterimiz var dedi. ASML CEO’su açık bir şekilde Samsung’un ismini telaffuz etmemiş olsa bile “Kore!deki en büyük müşterimiz” demesi, tüm gözlerin Samsung’a çevrilmesi için yeterli oldu.
Peki Samsung konu hakkında neler söyledi? Wennink’ten gelen açıklama sonrasında bir bildiri yayınlayan Güney Koreli şirket, doğal olarak suçlamaları kabul etmedi.

Yapılan açıklamada Samsung’un birinci önceliğinin başkalarının fikri mülkiyet haklarını korumak ve onlara saygı duymak olduğu belirtildi. Bahse konu suçlamalar ve medya da çıkan raporlar da hayal kırıklığı olarak nitelendirildi.

Son olarak Samsung’un ASML ile ortaklığının ilk gün ki gibi güçlü bir şekilde devam ettiğine de vurgu yapıldı.

Şimdilik iki şirket arasındaki sorun aşılmış gibi görünüyor. Fakat ASML cephesindeki kriz Samsung’un yazılım hırsızı olarak anılmasına neden olabilir. Bu da şirketin itibarı için iyi olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Apple Qualcomm akıllı telefon

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