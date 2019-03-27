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Samsung, yeni Galaxy A70 modelini tanıttı

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TEKNOLOJİ  | 27.03.2019 07:42 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy A serisini yenilemeyi sürdürüyor. Duyurulan yeni model ise Galaxy A70 oldu.

Samsung, yeni Galaxy A70 modelini tanıttı

Telefonun Super AMOLED ekranı 6.7 inç büyüklüğünde ve Infinity-U tasarımına sahip. Son derece ince çerçevelere sahip olan telefon 20:9 en-boy oranıyla geliyor.

Telefon gücünü 8 çekirdekli işlemcisinden alıyor. 6 ve 8 GB RAM seçenekleriyle gelen Galaxy A70'de 128 GB depolama alanı da yer alıyor. Bu depolama alanının microSD desteği sayesinde 512 GB'a kadar arttırılabileceğini de ekleyelim. Ayrıca 4500 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olan telefonun 25W hızlı şarj desteği de kullanımı kolaylaştıran bir etken.

Hem yüz tanıma hem de parmak izi okuma becerilerine sahip olan Galaxy A70'in ön tarafında bulunan kamera 32 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun arka tarafında ise ana kamerayla birlikte toplamda 3 kamera yer alıyor. Bu kameralar 32 + 8 + 5 MP çözünürlük sunuyor.

Samsung, yeni modeli için bir piyasaya çıkış tarihi duyurmadı. Telefonun fiyat bilgisi de henüz paylaşılmış değil. Galaxy A70, Android 9.0 Pie işletim sistemiyle geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy A70

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