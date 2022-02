Samsung'dan yeni taşınabilir ekranı The Freestyle için ön satış kampanyası

İSTANBUL (AA) - Samsung, video ve ses içeriğini gittikleri her yere götürmek isteyen kullanıcılara üst düzey görüntü, ses ve eğlence performansı sunan yeni taşınabilir ekran ve eğlence cihazı "The Freestyle"ı ön satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, 22 Şubat'ta başlayan sınırlı sayıdaki ön satışlar, 6 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek. Freestyle'ın ön satış kampanyası kapsamında, müşterilere bir adet Galaxy A32 akıllı telefon ve Freestyle için Baseus marka taşınabilir batarya hediye ediliyor.

Samsung'un yeni "The Freestyle" projeksiyon cihazı, akıllı hoparlörü ve ortam aydınlatma cihazı özelliklerini hafif ve taşınabilir tek bir cihazda bir araya getiriyor. The Freestyle, 830 gram ağırlığıyla herhangi bir alanı anında bir ekrana dönüştürmeye imkan sağlıyor. Geleneksel ve hantal projeksiyon cihazlarının aksine The Freestyle'ın çok amaçlı döner yapısı, 180 dereceye kadar dönüş sağlayarak masa, yer, duvar hatta tavan gibi tüm yüzeylerde yüksek görüntü kalitesi sağlarken ayrı bir ekran yüzeyi gerektirmiyor.

- Tüm açılardan izlenebiliyor

The Freestyle, sahip olduğu teknolojiler sayesinde tüm açılardan izlenebilirken, yansıtıldığı yüzeylere otomatik olarak uyum sağlayabiliyor. Gerek oyun oynarken gerekse de evden çalışırken, ikinci bir TV ekranı işlevi görüyor. "Otomatik Odaklama" özelliği, The Freestyle'ın hangi açıyla yansıtıldığı fark etmeksizin, her yerde 100 inç boyutuna kadar görüntü vermesine imkan tanıyor. "Pasif Yayıcı" özelliği ise kamp gibi daha kalabalık aktivitelerde derin bir ses ve temiz bas sağlıyor. 360 derecelik ses yayılımı, kullanıcılara oyun oynarken de kamp yaparken de nerede olursa olsunlar sinema kalitesinde bir ses deneyimi sunuyor.

The Freestyle, kullanılmadığı zamanlarda ortam modu ve yarı saydam lens kapağı sayesinde ortamın atmosferini değiştirebilen bir aydınlatma cihazı olarak da kullanılabiliyor. Aynı zamanda müziği analiz ederek duvara, zemine ya da başka herhangi bir yüzeye yansıtılan görsel efektleri sesle eşleştirebilen akıllı bir hoparlör olarak da çalışabiliyor.

The Freestyle projeksiyon cihazların sınırlı sayıda ön satışı 6 Mart saat 23.59'a kadar "shop.samsung.com.tr" ve yetkili çevrim içi satış kanalları üzerinden devam edecek.

The Freestyle için Türkiye satış fiyatı KDV dahil 15 bin 999 TL olup, kampanya kapsamında bir adet Galaxy A32 akıllı telefon ve Freestyle için Baseus marka taşınabilir batarya da hediye ediliyor.

Kullanıcılar, "https://shop.samsung.com/tr/the-freestyle/" formu doldurarak sınırlı sayıyla kısıtlı ön satış kampanyasından yararlanabiliyor.