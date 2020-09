Samsunlu firmaların ihracat başarısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2019 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye’nin ilk 1000 firmasını açıkladı.

2018 yılında sekiz firmayla listeye giren Samsun, bu yıl 10 firmayla listeye adını yazdırmayı başardı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ihracatta Türkiye’nin ilk 1000 firması arasına giren Samsunlu firmaları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu açıklandı. 2019 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listeye 2018 yılında sekiz firmayla giren Samsun, bu yıl 10 firmayla girdi. Açıklanan raporda 125 milyon 989 bin 110,19 dolarlık ihracatıyla Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. listede 127’inci sırada yer aldı. Yeşilyurt Demir Çelik, sektörel sıralamada ise, 20’inci basamaktan adını yazdırdı. Sektörel sıralamada 47’inci sırada olan Sampa Otomotiv San. Tic. A.Ş. 102 milyon 493 bin 691,52 dolarlık ihracatıyla 169’uncu sıradan listeye girerken, sektörel sıralamada 20’inci sırada yerini alan Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş. ise, 55 milyon 258 bin 331,5 dolarlık ihracatıyla 335’inci basamaktan listeye adını yazdırdı. Sürsan Su Ürünleri San. Tic. A.Ş., sektörel sıralamada 7’inci olduğu listeye, 48 milyon 417 bin 402,46 dolarlık ihracatıyla 394’üncü sıradan listeye girdi. Sektörel sıralamada 33’üncü sıradan listeye giren Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ise, 37 milyon 488 bin 170,98 dolarlık ihracatıyla 544’üncü sıradan listede yer aldı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka Samsunlu firma ise, 75’inci sektörel sıralamadan girdiği listeye, 29 milyon 707 bin 871,9 dolarlık ihracatıyla 688’inci basamaktan Türkiye’nin ilk 1000 firması arasına girdi. Sektörel sıralamada 21’inci basamaktan listede yer alan AS Çelik Döküm İşleme Sanayi ise, 28 milyon 774 bin 814,19 dolarlık ihracatıyla 720’inci sıradan listeye girdi. Unsan Un San. Tic. A.Ş. de, 55’inci olarak sektörel sıralamada bulunduğu listeye, 28 milyon 15 bin 160,3 dolarlık ihracatıyla 739’uncu sıradan listeye girdi. Sektörel sıralamada 16’ıncı olan Özyılmaz Fındık Tic. Ve San. Ltd. Şti. ise, 23 milyon 499 bin 568,87 dolarlık ihracatıyla 906’ıncı sıradan listeye girdi. Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. ise, 15’inci olarak sektörel sıralamada yer aldığı listeye, 22 milyon 31 bin 98,1 dolarlık ihracatıyla 968’inci basamaktan listeye girerek, Samsun’un göğsünü kabarttı.