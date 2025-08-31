SPOR

Samsunspor taraftarlarının mola verdiği restoranda silahlı kavga çıktı! 4 taraftar yaralandı

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Giresun’un Espiye ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. Restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Samsunspor ilk önce yaptığı açıklamada bir taraftarın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Kısa süre sonra güncelleme yapan Samsunspor, taraftarın ağır yaralandığını ve hastanede müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

Emre Şen

Samsunspor, deplasman yoluna çıkan taraftar grubunun saldırıya uğradığını ve bu saldırıda bir taraftarın hayatını kaybettiğini, bir taraftarın da yaralandığını açıklamıştı. Yapılan bu açıklamadan kısa süre sonra taraftarın hayatını kaybetmediği fakat ağır yaralandığı ifade edildi.

TARTIŞMA, SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Espiye Gölağzı mevkiinde bulunan bir restoranda yemek yemek için mola verdi. Ancak işletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi, silahla vurulması sonucu yaralandı. Bir taraftarın da hayatını kaybettiği Samsunspor tarafından açıklandı. Bu açıklamadan hemen sonra Samsunspor duyuruyu düzelterek taraftarın ağır yaralandığını ifade etti.

SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Düzeltme:

Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir.

Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

