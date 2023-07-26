Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Cedric Bakambu için yeni açıklama! "Erden Timur'u aradım, özür diledim"

Spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in başlamasına artık sayılı günler kaldı. Takımlar takviyelerine devam ederken, sıcak gelişmeler de art arda yaşanıyor. Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın Cedric Bakambu takviyesi gündemde yer almıştı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kongolu futbolcuyla kendilerinin de ilgilendiklerini belirtmiş ve transfer hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"GALATASARAY'DA GÖRÜNEN..."

Yıldırım, "Alabileceğimiz oyuncuların üzerine gidiyoruz ama oyuncuların adı piyasada duyulunca uçup gidiyor. Sonra da başkaları devreye giriyor ve transfer çıkmaza gidiyor. Galatasaray, Bakambu'yu aldı. İlk teklifi yapan bizdik ama 'Orta Doğu ile görüşüyor' dediler. Al Nasr ile 2.5 milyon euroya anlaştı, arada bir sürü şeyler dönmüş, karısı orada yaşamak istemiyor. Galatasaray'a gittiler. Galatasaray'da görünen 1.5 milyon euro ama arkasında imza paraları, diğer bonuslar... Uçuyor gidiyor, biz nasıl yarışacağız? 'Galatasaray, Zaha'yı aldı' haberi... Fenerbahçe o kadar aldı, alıyor, getiriyor... Çat, sessiz. İşte bu isimler medyaya düşünce Fenerbahçe'nin alabileceği oyuncuya gidip Galatasaray gidip çat bastırıyor." ifadelerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

"ARADIM VE ÖZÜR DİLEDİM"

Erden Timur'u aradığını ve özür dilediğini ifade eden Yüksel Yıldırım, "Bakambu transferi konusunda yanlış anlaşıldım. Bir şeyler söylemediğimi söylemek icabı doğdu. Erden Timur'la görüştüm. Benim 15 senelik kardeşimdir. Futboldan çok önce dostluğumuz var. Kendisiyle konuştum, defalarca özür diledim. Tüm futbol kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Samsunspor şampiyon olduktan sonra hızlı bir şekilde transfer girişimlerine başladı. Bakambu'nun menajeri 1.2 milyon euro'ya Olympiakos'ta oynadığını, bunun üzerini verirsek gelebileceğini söyledi. Bizim harcama limitimiz belli değildi, biz aynı parayı verirriz dedik. Aradan birkaç gün sonra temasa geçince, Al Nassr'ın devreye girdiğini söylediler. 2.5 milyon euro bedelle, 1 milyon euro'ya yakın imza parasıyla oraya gittiği söylendi. Biz de dosyayı kapattık. Diğer oyuncularla görüşmeye başladık. Aradan bir ay geçti, medyada Bakambu'nun Galatasaray'la görüştüğü yazılınca şaşırdım. Menajerine sorun dedim medyaya yazılanlar üzerine, hala oyuncuya ilgimiz var, 1.2 teklifimiz geçerlidir, Galatasaray olmazsa biz düşünüyoruz dedik. 1.2 düz bir transfer mi, başka bir şeyler var mı, yarın bize dönerse diye bizim arkadaşlar öğrendi. Arap takımı, yaklaşık 1 milyon euro imza parası vermiş, onu bonservis olarak istiyor. Galatasaray bonservis ödeyecek, biz onun ne olduğunu bilmiyoruz ama dediler büyük bir bonservis çıkar. Sonradan biz de öğrendik, Galatasaray 700 bin euro ödedi deniyor, bunu ispat edemem, sadece aldığımız duyum. Bizim o şeyler dediğimiz, bonuslar yani primler, öyle kötü niyetle biz bir şey demedik. Bir oyuncu transfer edersiniz, o rakam söylenir ama onun arkasında imza parası, menajerlik parası çıkar, maç başı bonuslar çıkar. Gol, asist, ilk 11... Bir sürü böyle şeyler var. Şeyler diyorum, çünkü ben işte tamamıyla İngilizce çalıştığım için konuşurken bazen kelimeleri bulamıyorum. Sonuçta o günkü konuşmamda da 1.5 milyon euronun bonuslar falan, menajerlik şeyleri demek istediğim bunlar. Açık, net söylüyorum, kavgacı bir başkan değilim. Ali Koç benim çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. İnanılmaz saygı duyuyorum, hem iş dünyasından, hem Fenerbahçe'den hem de Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan dolayı. O bir tarafta, Erden Timur çok sevdiğim bir kardeşim. Daha bana 3 gün önce inanılmaz bir destek oldu Taylan Antalyalı konusunda. Biz tam işi bitirdik, araya Pendikspor, Eyüpspor, Trabzonspor girdi, bir sürü şeyler... Çok dik durdular, oyuncu da dik durdu. Benim ağzımdan söz çıktı dedi, oyuncu senin dedi, bana böyle şey yapmış biri ve geçmişimde de Galatasaray sevgisi olan bir insan olarak, benim asla Galatasaray'ın bu transferde önünü kesmek gibi ne bir düşüncem olabilir ne de kötü bir şeyler olmuş gibi laf söyleyecek biri değilim. Benim bir sürü şey var dediğim, bonuslar. Erden Timur'u aradım, özür diledim. Kaç tane bonus koydu bilmiyorum. Ama Erden Timur bana açık açık 100 bin euroluk bonus verdik dedi. Tertemiz transfer yaptık dedi, ben de Erden'i kutladım. Süper bir oyuncu aldınız, Şampiyonlar Ligi için gerekli, ne zaman oyuncu istemezsen, kapım açık dedim. Her an alabilim sizden dedim, tebrik ettim kendisini." sözlerini kullandı.

"G.SARAY VE F.BAHÇE'YLE ALIP VEREMEDİĞİM YOK"

Erden Timur'u tebrik eden Yıldırım, "Benim ne Galatasaray'la ne Fenerbahçe'yle alıp veremeyeceğim bir şey yok. Onların arasındaki Zaha transferinden dolayı oluşan havanın içine girmek istemiyorum. Bakambu transferi, tertemiz bir transferdir. Arkasında bir sürü şey dediğim, bonuslardır. Erden Timur'u tebrik ediyorum. Zaha transferini yaptı, bütün Türkiye'yi şoka soktu. Birkaç tane transfer yapacağına eminim, çalışıyor, konuştuk. Bir açıklama getirmek istedim. Benim Türkçem, İngilizce düşündüğüm için iyi olmayabiliyor. Bunu açıkladığım için gerçekten çok mutluyum." dedi.

"BAKAMBU TERTEMİZ BİR TRANSFER"

Karadeniz ekibinin başkanı son olarak, "Prim, bonus görüşmeleri olduğunun açıklık getirmek istedim. Orada kimse alavere, dalavere yapmıyor. Öyle bir şey yapacak insan değil. Erden'i çok iyi tanıyorum, kardeşim gibidir. Tertemiz bir insandır. Ben ona milyonlarımı teslim ederim, yarın bana kuruşuyla geri getirir. Öyle bir şey yapacak insan değilim, kendisine kefilim. Tüm futbolseverler böyle bulsun. Fenerbahçeliler de benim bu lafımı alıp olayı büyütmesinler. Ali Koç da çok sevdiğim bir kardeşimdir, başkanımızdır. Saygımız inanılmaz. Bakambu transferi tertemiz bir transferdir. Galatasaray'a hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.

