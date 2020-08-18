Samsunspor’da Plumain’den 3 yıllık imza

Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü bugün Bolu’da tamamlayan Yılport Samsunspor, ikinci yabancı transferini İsrail’in Beitar Jerusalem takımında oynayan Ange-Freddy Plumain ile yaptı. 25 yaşındaki oyuncu İstanbul’da düzenlenen tören ile Samsunspor’a 3 yıllık imza attı.

Törene Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal da katıldı.

