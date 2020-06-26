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Samsunspor, lig tarihlerine tepki gösteri

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 26.06.2020 18:02 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen ligin 18 Temmuz'da başlatılması kararı vermesine tepki gösterdi.

Samsunspor, lig tarihlerine tepki gösteri

Aztopal, yaptığı açıklamada, TFF'nin 2. ve 3. ligleri 18 Temmuz'da yeniden başlatma kararını değerlendirerek, liglerin bu kadar geç kalmasının birçok soruna neden olabileceğine işaret etti.

Temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların yüksek olacağına dikkati çeken Aztopal, "Bu, sağlık açısından birçok problem teşkil edecektir. Özellikle 2. Lig'de bulunan takımların stat şartlarını düşündüğümüz zaman, ışıklandırmanın olmaması, birçok müsabakanın sıcağın altında oynanmasını gerektirecek. Ayrıca statlardaki soyunma odalarının çok küçük ve hijyen açısından yetersiz olması da salgın ortamında birçok sıkıntıyı beraberinde getirecektir. Umuyorum bu süreçte tüm takımlar için sağlık ve sakatlık problemleri yaşanmaz." diye konuştu.

Samsunspor'un ligde 10 puan farkla lider olduğunu vurgulayan Aztopal, şunları kaydetti:

"Kalan maçları en iyi şekilde tamamlayıp şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz ancak ligi şampiyon olarak bitirdiğimizde de sıkıntı yaşayacağız. Gelecek sezonun planlaması konusunda TFF 1. Lig'de yer alacak diğer takımlara göre hazırlanmak, kamp yapmak, transferleri resmileştirmek, yeni gelecek arkadaşların takıma katılması ve kaynaşması adına onlardan en az 1 ay dezavantajlı olacağız. Bu nedenle TFF'nin oynama kararını geciktirmesi, bizim gelecek sezonumuzu plansız hale getirdi. Bu konuda ister istemez bir takvim ve aksiyon sıkışıklığı yaşayacağız."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
samsun zaten çıktı çok şükür bekle şikeci trabzon geliyoruz
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