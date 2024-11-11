Samsunspor maçını tribünden takip etmişti! Mauro Icardi'den maç sonu paylaşım: "Tüm sevginiz için teşekkürler"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yaşadığı sakatlık yüzünden sezonu kapatırken son oynanan Samsunspor mücadelesini tribünden takip etti.

Samsunspor maçında gol atan Victor Osimhen, tribünlere Icardi'nin fotoğrafını gösterdi ve RAMS Park'ta atılan her golün ardından, "Aşkın Olayım" şarkısı çaldı. Icardi, maçın ardından sahaya girdi ve galibiyetin ardından taraftarlara üçlü çektirdi. Arjantinli yıldız, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"SEVGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

"Tüm sevginiz için teşekkür" paylaşımı yapan Icardi, Galatasaray tribünlerinde kendisi için açılan pankartı ve Samsunspor maçında taraftarlara üçlü çektirdiği anları paylaştı. Mauro Icardi, bu paylaşımına, "Aşkın Olayım" şarkısının sözlerini de ekledi.

Galatasaray resmi hesabı, Icardi'nin bu paylaşımına, sarı-kırmızı kalp emojileriyle yorum yaptı. Icardi'nin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.