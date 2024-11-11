SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Samsunspor maçını tribünden takip etmişti! Mauro Icardi'den maç sonu paylaşım: "Tüm sevginiz için teşekkürler"

Samsunspor maçını tribünden takip etmişti! Mauro Icardi'den maç sonu paylaşım: "Tüm sevginiz için teşekkürler"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.11.2024 08:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, son oynanan Samsunspor maçının ardından gece yarısı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Samsunspor maçını tribünden takip etmişti! Mauro Icardi'den maç sonu paylaşım: "Tüm sevginiz için teşekkürler"
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yaşadığı sakatlık yüzünden sezonu kapatırken son oynanan Samsunspor mücadelesini tribünden takip etti.

Samsunspor maçında gol atan Victor Osimhen, tribünlere Icardi'nin fotoğrafını gösterdi ve RAMS Park'ta atılan her golün ardından, "Aşkın Olayım" şarkısı çaldı. Icardi, maçın ardından sahaya girdi ve galibiyetin ardından taraftarlara üçlü çektirdi. Arjantinli yıldız, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"SEVGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

1090240795_512

"Tüm sevginiz için teşekkür" paylaşımı yapan Icardi, Galatasaray tribünlerinde kendisi için açılan pankartı ve Samsunspor maçında taraftarlara üçlü çektirdiği anları paylaştı. Mauro Icardi, bu paylaşımına, "Aşkın Olayım" şarkısının sözlerini de ekledi.

Galatasaray resmi hesabı, Icardi'nin bu paylaşımına, sarı-kırmızı kalp emojileriyle yorum yaptı. Icardi'nin paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sakatlık son dakika galatasaray icardi
En Çok Okunan Haberler
Hamas görüntüleri yayımladı! İsrail askerleri böyle vuruldu...

Hamas görüntüleri yayımladı! İsrail askerleri böyle vuruldu...

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Galatasaray galibiyeti sonrası çarpıcı hakem açıklaması!

Galatasaray galibiyeti sonrası çarpıcı hakem açıklaması!

Basın toplantısına katılmamıştı! Ergin Ataman maçın ardından hastaneye kaldırıldı

Basın toplantısına katılmamıştı! Ergin Ataman maçın ardından hastaneye kaldırıldı

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a çok sert yanıt!

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a çok sert yanıt!

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe için olay açıklama! "Elle gol attılar"

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe için olay açıklama! "Elle gol attılar"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.