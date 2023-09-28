Samsunspor, Sergen Yalçın ile görüştüklerini açıklamıştı! Çok geçmeden resmi açıklama geldi!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ın takımın başına geçebileceği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Sergen Yalçın'ın yardımcılarından olan Murat Şahin'den resmi açıklama geldi.

"ŞU AN İÇİN ANADOLU'DA ÇALIŞMAYI ÇOK DÜŞÜNMÜYOR"

Murat Şahin, "Sergen Yalçın'ın Samsunspor ile bir görüşmesi oldu. Şu an için Anadolu'da çalışmayı çok düşünmüyor. Sergen Yalçın, hedeflerine uygun bir kulübü bekliyor." ifadelerini kullandı.

SON OLARAK BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞTI

Siyah beyazlı takımın başında 79 maça çıkan Sergen Yalçın, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

