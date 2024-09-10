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San Marino, 1994'ün ardından Türkiye karşısında yine bir ilk yaşadı! 7 yıl aradan sonra ilk kez gol attılar, o da bize karşı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.09.2024 23:08
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San Marino U21 Milli Takımı 7 yıl sonra ilk golünü Türkiye'ye attı. San Marino'nun Serravalle kentinde oynanan mücadelede skoru 2-1'e getiren San Marino U21 takımı, 7 yıl aradan sonra bir ilk yaşadı.

San Marino, 1994'ün ardından Türkiye karşısında yine bir ilk yaşadı! 7 yıl aradan sonra ilk kez gol attılar, o da bize karşı...

San Marino Milli Takımı yine bir ilki ülkemizle oynadığı maçta yaşadı.

U21 TAKIMI 7 YIL SONRA GOL ATTI

Mevcut milli takımları gibi başarıdan uzak bir yapıda olan U21 San Marino ekibi, 7 yıllık gol hasretini yine bize karşı sonlandırdı. Maçı 6-1 kazanan millilerimizde golleri Bartuğ Elmaz (2), Livan Baha Burcu, Cihan Çanak, Burak İnce ve Emir Ortakaya kaydetti.

İLK PUANLARINI BİZE KARŞI ALMIŞLARDI

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San Marino, 1994 Dünya Kupası eleme maçlarında Türkiye karşısında tarihi başarılar kazanmıştı. İlk maçı milli takımımız 4-1 kazanmıştı. Ancak maçın enteresan olaylarından biri, San Marino Milli Takımı'nın, tarihindeki 2. golünü ağlarımıza göndermesi olmuştu.

Öte yandan Mavi beyazlılar, elemelerdeki rövanş maçında Milli Takımımız ile berabere kalarak tarihindeki ilk resmi puanını kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
San Marino Türkiye
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