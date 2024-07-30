San sebastian cheesecake tarifi: San sebastian cheesecake nasıl yapılır?

İspanya mutfağında ülkenin bir şehrinden adını alan San sebastian cheesecake günümüzde tüm dünya mutfaklarında, ünlü lokantaların menülerinde ve artık evlerin de mutfaklarında. Birkaç aşamadan oluşan tarifi ile zor görünse de aslında oldukça pratik bir yapıma sahip. İşte San sebastian cheesecake tarifi!
San sebastian cheesecake tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Partilerin çay kahve sohbetlerinin ya da yemek davetlerinin gözdesi olacak bu tarifi çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
4 yumurta
2 bardak pudra şekeri
400 gram labne
400 gram krem peynir
150 gram kaymak
1 bardak krema
4 kaşık un
1 kaşık nişasta
TARİF
Pudra şekeri ve yumurtaları çırpın.
Başka bir kasede peynirleri ve kaymağı çırpın.
Kremayı, unu ve nişastayı da ekleyip biraz daha çırpın.
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