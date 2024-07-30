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    4. San sebastian cheesecake tarifi: San sebastian cheesecake nasıl yapılır?

    San sebastian cheesecake tarifi: San sebastian cheesecake nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 22:05
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    İspanya mutfağında ülkenin bir şehrinden adını alan San sebastian cheesecake günümüzde tüm dünya mutfaklarında, ünlü lokantaların menülerinde ve artık evlerin de mutfaklarında. Birkaç aşamadan oluşan tarifi ile zor görünse de aslında oldukça pratik bir yapıma sahip. İşte San sebastian cheesecake tarifi!

    San sebastian cheesecake tarifi: San sebastian cheesecake nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç dilim 8
    Hazırlık Süresi 25dk
    Pişirme Süresi 35dk
    Kalori/Dilim 560kal

    San sebastian cheesecake tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Partilerin çay kahve sohbetlerinin ya da yemek davetlerinin gözdesi olacak bu tarifi çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 4 yumurta
    • 2 bardak pudra şekeri
    • 400 gram labne
    • 400 gram krem peynir
    • 150 gram kaymak
    • 1 bardak krema
    • 4 kaşık un
    • 1 kaşık nişasta

    TARİF

    • Pudra şekeri ve yumurtaları çırpın.
    • Başka bir kasede peynirleri ve kaymağı çırpın.
    • Kremayı, unu ve nişastayı da ekleyip biraz daha çırpın.
    • İki karışımı birleştirin ve vanilyayı da ekleyin.
    • Kelepçeli fırın kabına çift yağlı kağıt serin.
    • Üzerine karışımı ekleyin ve düzleştirin.
    • 240 derecede 15 dakika pişirin.
    • 200 derecede 20 dakika daha pişirin.
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    Chef GPT
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