San sebastian cheesecake tarifi: San sebastian cheesecake nasıl yapılır?

San sebastian cheesecake tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Partilerin çay kahve sohbetlerinin ya da yemek davetlerinin gözdesi olacak bu tarifi çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 4 yumurta

2 bardak pudra şekeri

400 gram labne

400 gram krem peynir

150 gram kaymak

1 bardak krema

4 kaşık un

1 kaşık nişasta