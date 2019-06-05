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Sana ve Şef Semen Öner ile Bayram Özel Menüsü

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YAPSANA HABERLERİ  | 05.06.2019 14:38 | Son Güncelleme

Şef Semen Öner, yenilenen Sana ile enfes bir bayram menüsü hazırladık. Çorbasından, ana yemeğine ve tatlısına harika tarifleri mutlaka deneyin!

Sana ve Şef Semen Öner ile Bayram Özel Menüsü

Düğün Çorbası

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Malzemeler:

500 gram kuzu kuşbaşı
1 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti
1 adet havuç
1 adet soğan
8 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için;

3 yumurta sarısı
3 çorba kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım limonun suyu

Üzeri için;

1 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Bir tencereye Sana Tereyağı Lezzeti ekleyin ve eritin.
Etleri suyunu çekene kadar kavurun. Soğan ve havucu ekleyin ve üzerine suyu ilave edin. 40-45 dakika haşlayın.
Bir tencereye Sana Tereyağı Lezzeti ekleyin ve eritin.
Unu kokusu çıkana kadar kavurun.
Bir kasede yumurta sarısını ve limon suyunu çırpın.
Çorbadan 1 kepçe alarak yumurtalı karışımı çırprarak çorbaya tekrar ekleyin.
Kaynayana kadar karıştırarak pişirin.
Üzerine bir tavada erittiğiniz Sana Tereyağı Lezzeti ve toz kırmızı biber ile hazırlanan sostan gezdirin.

Etli İslim Kebabı

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Malzemeler:

2 adet patlıcan
500 gram kuzu kuşbaşı
2 yemek kaşığı Sana Klasik
2 adet domates
2 adet soğan
2 adet dolmalık biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Tüm malzemeleri irice doğrayın.
Düdüklü tencereye 2 yemek kaşığı Sana Klasik ekleyin ve eritin.
Etleri suyunu çekene kadar yüksek ateşte kavurun.
Diğer malzemeleri de ekleyin ve çok az su ekleyerek düdüklü tencerenin kapağını kapatın.
Önce yüksek ateşte havası çıkana kadar pişirin, daha sonra en kısığa alarak yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Şekerpare

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Malzemeler:

5 fincan un
1,5 fincan pudra şekeri
150 gram Sana Hamurişi (oda sıcaklığında yumuşamış)
1 fincan irmik
1 tatlı kaşığı karbonat
1 adet yumurta
Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için;

Fındık

Şerbeti için;

2,5 su bardağı su
2,5 su bardağı toz şeker
4-5 damla limon suyu

Yapılışı:

Sana Hamurişi ve diğer hamur malzemelerini derin bir kapta yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklarla dizin.
Üzerlerine birer fındık içi koyun ve hafifçe bastırın
175 derecede önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.
Şekerpareler pişerken bir tencerede suyu ve toz şekeri karıştırarak kaynatın.
Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyerek bir süre daha kaynatın.
Ilınan şerbeti fırından çıkarıp derin bir fırın kabına dizdiğiniz sıcak şekerparelerin üzerine dökün.
1 saat oda sıcaklığında şerbetinin çekmesi için dinlendirin.

Afiyet Olsun

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