Sana ve Şef Semen Öner ile Bayram Özel Menüsü

Düğün Çorbası

Malzemeler:

500 gram kuzu kuşbaşı

1 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti

1 adet havuç

1 adet soğan

8 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için;

3 yumurta sarısı

3 çorba kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım limonun suyu

Üzeri için;

1 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

Bir tencereye Sana Tereyağı Lezzeti ekleyin ve eritin.

Etleri suyunu çekene kadar kavurun. Soğan ve havucu ekleyin ve üzerine suyu ilave edin. 40-45 dakika haşlayın.

Bir tencereye Sana Tereyağı Lezzeti ekleyin ve eritin.

Unu kokusu çıkana kadar kavurun.

Bir kasede yumurta sarısını ve limon suyunu çırpın.

Çorbadan 1 kepçe alarak yumurtalı karışımı çırprarak çorbaya tekrar ekleyin.

Kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

Üzerine bir tavada erittiğiniz Sana Tereyağı Lezzeti ve toz kırmızı biber ile hazırlanan sostan gezdirin.

Etli İslim Kebabı

Malzemeler:

2 adet patlıcan

500 gram kuzu kuşbaşı

2 yemek kaşığı Sana Klasik

2 adet domates

2 adet soğan

2 adet dolmalık biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Tüm malzemeleri irice doğrayın.

Düdüklü tencereye 2 yemek kaşığı Sana Klasik ekleyin ve eritin.

Etleri suyunu çekene kadar yüksek ateşte kavurun.

Diğer malzemeleri de ekleyin ve çok az su ekleyerek düdüklü tencerenin kapağını kapatın.

Önce yüksek ateşte havası çıkana kadar pişirin, daha sonra en kısığa alarak yaklaşık 25-30 dakika pişirin.