Sanat dünyasının sevilen isimlerinin ünlü çocukları!

Ünlüler dünyasına adını altın harflerle yazdıran başarılı isimlerin çocukları da “Boynuz kulağı geçer” atasözünden nasibini almış durumda. Ünlülerin kendileri kadar ünlü ve başarılı çocuklarını öğrendiğinizde şoke olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. ÖZLEM AKINÖZÜ- AKIN AKINÖZÜ Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, ünlü bir annenin çocuğu. TRT’nin ilk spikerlerinden olan Özlem Akınözü’nün oğlu da annesinin izinden giderek oyunculuk basamaklarını bir bir tırmandı. HÜLYA DARACAN- TANJU KOREL- BERGÜZAR KOREL Bergüzar Korel, sanatçı bir anne ve babanın kızı olarak dünyaya geldi. Okul hayatı boyunca birçok kısa film ve projede yer alan Bergüzar Korel, dizileri sayesinde ünü ülkemizin sınırlarını aştı. Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisindeki performansıyla göz doldurdu. HÜLYA GÜLŞEN IRMAK- ÇAĞLA IRMAK Pera Güzel Sanatlar Lisesl mezunu olan Çağla Irmak, Kırgın Çiçekler dizisiyle tanındı. Annesiyle birlikte Bizim Halleri dizisinde rol alan Çağla Irmak için bu yapım büyük önem taşıdı. HÜLYA KOÇYİĞİT- GÜLŞAH ALKOÇLAR Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar, Türk sinema tarihine damga vuran çocuk oyuncular arasındadır. Hotel işletmecisi Ender Alkoçlar ile evlendikten sonra Gülşah Alkoçlar sanat dünyasından elini eteğini çekmeyi tercih etti.

NEVRA SEREZLİ- METİN SEREZLİ- MURAT SEREZLİ Tiyatro sanatçıları Nevra ve Metin Serezli’nin oğlu olarak dünyaya gelen Murat Serezli anne ve babasının yolundan giderek oyunculuk sektörüne hızlı bir giriş yaptı. İlk yıllarda kamera arkasında çalışmayı tercih eden Murat Serezli, 35 yaşından sonra oyunculuğa adım attı. İlk olarak Evli ve Çocuklu dizisinde rol aldı. AYSEL GÜREL-MÜJDE AR- MEHTAP AR Türkiye’nin en usta söz yazarları arasında yer alan ve çılgın kişiliğiyle tanınan Aysel Gürel’in kızı Müjde Ar oyunculuk kervanına katılan ünlü çocuklarından biridir. Aynı zamanda Müjde Ar, Türk sinemasında başarılı filmlere imza atmış olan Mehtap Ar’ın ablasıdır. Müjde Ar, Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnun’nun ilk televizyon uyarlamasında boy gösterdi. LEMAN SAM- ŞEVVAL SAM Sesinin güzelliğini annesi şarkıcı Leman Sam’dan alan Şevval Sam, oyunculuk ve şarkıcılık yaparak ünlendi. İlk olarak Süper Babab dizisinde rol aldı. Beşiktaş’ın ünlü futbolcu Metin Tekin’le hayatını birleştiren Şevval Sam’ın bu evliliğinden Emir Tarık Tekin dünyaya geldi. Annesi ve anneannesinin yolundan giden Emir Tarık Metin, Sadakatsiz dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.