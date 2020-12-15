Sanat dünyasının sevilen isimlerinin ünlü çocukları!

Ünlüler dünyasına adını altın harflerle yazdıran başarılı isimlerin çocukları da “Boynuz kulağı geçer” atasözünden nasibini almış durumda. Ünlülerin kendileri kadar ünlü ve başarılı çocuklarını öğrendiğinizde şoke olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz.
Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, ünlü bir annenin çocuğu. TRT’nin ilk spikerlerinden olan Özlem Akınözü’nün oğlu da annesinin izinden giderek oyunculuk basamaklarını bir bir tırmandı.
Bergüzar Korel, sanatçı bir anne ve babanın kızı olarak dünyaya geldi. Okul hayatı boyunca birçok kısa film ve projede yer alan Bergüzar Korel, dizileri sayesinde ünü ülkemizin sınırlarını aştı. Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisindeki performansıyla göz doldurdu.
Pera Güzel Sanatlar Lisesl mezunu olan Çağla Irmak, Kırgın Çiçekler dizisiyle tanındı. Annesiyle birlikte Bizim Halleri dizisinde rol alan Çağla Irmak için bu yapım büyük önem taşıdı.
Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar, Türk sinema tarihine damga vuran çocuk oyuncular arasındadır. Hotel işletmecisi Ender Alkoçlar ile evlendikten sonra Gülşah Alkoçlar sanat dünyasından elini eteğini çekmeyi tercih etti.
Tiyatro sanatçıları Nevra ve Metin Serezli’nin oğlu olarak dünyaya gelen Murat Serezli anne ve babasının yolundan giderek oyunculuk sektörüne hızlı bir giriş yaptı. İlk yıllarda kamera arkasında çalışmayı tercih eden Murat Serezli, 35 yaşından sonra oyunculuğa adım attı. İlk olarak Evli ve Çocuklu dizisinde rol aldı.
Türkiye’nin en usta söz yazarları arasında yer alan ve çılgın kişiliğiyle tanınan Aysel Gürel’in kızı Müjde Ar oyunculuk kervanına katılan ünlü çocuklarından biridir. Aynı zamanda Müjde Ar, Türk sinemasında başarılı filmlere imza atmış olan Mehtap Ar’ın ablasıdır. Müjde Ar, Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnun’nun ilk televizyon uyarlamasında boy gösterdi.
Sesinin güzelliğini annesi şarkıcı Leman Sam’dan alan Şevval Sam, oyunculuk ve şarkıcılık yaparak ünlendi. İlk olarak Süper Babab dizisinde rol aldı. Beşiktaş’ın ünlü futbolcu Metin Tekin’le hayatını birleştiren Şevval Sam’ın bu evliliğinden Emir Tarık Tekin dünyaya geldi. Annesi ve anneannesinin yolundan giden Emir Tarık Metin, Sadakatsiz dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.
Yeşilçam’ın sevilen oyuncusu Filiz Akın’ın oğlu da kendisi gibi oyunculuk yaparak hayatını kazanıyor. Babası yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu olan ünlü isim oyunculuğun yanında yapımcılık da yaptı. İlk önemli rolü ise Yumurcak filmi oldu.
Erdal ve Güzin Özyağcılar çiftinin kızları olan Zeynep Özyağcılar, bale sanatçısı olarak sanat dünyasına girdi. İlk oyunculuk deneyimini ise Karadağlılar dizisiyle yaşadı.
Cihan Ünal ve Türkan Şoray’ın kızı olarak doğan Yağmur Ünal, yapım şirketi kurarak sanat dünyasının kıyısından köşesinde de olsa giriş yaptı.
Başarılı sinema sanatçısı Aliye Uzuntağan’ın kızı olan Ayşecan Tatari ilk olarak Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Bu rolünün ardından eğitim hayatına devam eden Ayşecan Tatari, oyunculuk kariyerine ara verdi.
Sanatçı bir aileden gelen Çiçek Dilligil’in santa dünyasında öne çıkması Dinazoros programıyla oldu. Oyuncu Bora Öztoprak ile evlenen Çiçek Dilligil, pek çok tiyatro oyununda rol aldı. Dizi ve filmlerde boy gösteren Çiçek Dillgil kısa sürede tanındı.
Zeynep Casalini İtalyan müzisyen Ernesto Casalini ve Türk oyuncu Deniz Türkali’nin kızı olarak doğdu. Babasının yolunun takip eden Zeynep Casalini sahne çalışmalarıyla büyük beğeni topladı.
Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Yasemin Allen Kay’ın annesi ünlü sinema sanatçısı Suna Yıldızoğlu’dur. İlk olarak annesiyle birlikte Elif dizisinde başrol oynadı.
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