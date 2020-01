"Sanatla Büyümek" panelinde çocukların sanatla buluşturulması konusu ele alındı

Özlem Ece, İKSV olarak her yıl farklı bir alana yoğunlaştıklarını belirterek, "Kültür sanat alanında verilere çok ihtiyacımız var. Özellikle de karşılaştırmalı verilere ihtiyacımız var. Bu veriler üzerinden konuşmak, sosyal bilimler disiplininin literatürünü kültür sanatla buluşturmak üzere gayret ediyoruz." dedi.

Ece, bu konuda kültür kurumlarına, ebeveynlere ve eğitimcilere büyük sorumluluk düştüğünün altını çizerek, şunları söyledi:

"Serbest zamanlarında çocukların katılabileceği yerel yönetimler tarafından imkan sunulan sanat atölyelerine baktığımızda, çocukların bu atölyeler sonucunda okul başarılarında da ciddi bir gelişim gözlemliyoruz. Etki oranları çok yüksek. Genç yaşta bu etkinliklerle ve sanatla tanışmış çocukların gelecekte de kültür sanat alanında izleyici olma potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu söylüyor araştırmalar."

- "Çocuk edebiyatı bir bilim dalı olmalı"

Melike Günyüz de konuşmasında kütüphanelerle eğitimin, sanat eğitimi alanında önemli bir uygulama metodu olduğunu vurguladı.

Çocukların bir sanat dalıyla ilgilenmeden önce diploma almasına yoğunlaşıldığını belirten Günyüz, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığını eşleştirip birlikte hareket ediyor hale gelmedikçe aslında bu meseleleri çözemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Günyüz, bu tarz raporların sonucunda yapılması gereken şeyin bir an önce çocukları sanatın içine daha fazla dahil edilmesi gerektiğini savunarak, "Her bir sanatçı, her bir yazar dilin, dilin ürettiği sanatın ve metaforların aktarıcısı." diyerek kitapların bu alandaki önemine de değindi.