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Sanatsal ve kültürel etkinlikler ömrü uzatıyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

İngiliz tıp dergisi British Medical Journal'de (BMJ) yayımlanan bir araştırmada, düzenli olarak yapılan müze ve sanat galerisi ziyaretleri ile tiyatro ve konser gibi etkinliklerin erken yaşta ölüm riskini yüzde 31 azalttığı tespit edildi.

Sanatsal ve kültürel etkinlikler ömrü uzatıyor

University College London'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışma kapsamında, 50 yaş üzeri 6 bin 710 kişiye sanatsal etkinliklere katılma sıklıkları soruldu. Araştırmacılar, 12 yıl boyunca yılda bir ya da iki kez sanatsal ve kültürel aktivitelere katılan kişilerde erken yaşta ölüm riskinin hiç katılmayanlara göre yüzde 14 düştüğünü ortaya koydu.

SAĞLIK İÇİN SANAT

Yaşlılarda sanatla uğraşmanın uzun ömrü korumayla ilişkisi olabileceğine dikkat çekilen araştırmada, gelir seviyesi en düşük grubun yüzde 40'tan fazlasının kültürel aktivitelere hiç katılmadığına işaret edildi. Araştırmada, ülkede hastaların sağlık durumlarını iyileştirmek için sanatsal faaliyetlere yönlendirilebileceği vurgulandı.

İngiltere'deki Canterbury Christ Church Üniversitesinden Stephen Clift, bu tür aktivitelerden yalnızlar ve depresyondaki kişilerin daha fazla yararlanabileceğini söyledi.

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British Medical Journal erken yaşta ölüm riski sanatsal ve kültürel etkinlikler University College London sanat sağlık

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