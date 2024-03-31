Sandık başında kendini tutamamıştı! Cem Yılmaz'ın 'seçim' yorumu gündem oldu

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz İstanbul Levent'te bulunan Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullanmıştı.

Sabahın erken saatlerinde okula giden Cem Yılmaz, "Sandık başındakileri kırdı geçirdi" haberlerini tiye alarak "Ben bir şey yapmıyorum ama öyle yazıyorlar" diyerek yine herkesi güldürdü.

SEÇİM YORUMU OLAY OLDU

Cem Yılmaz şimdi de seçim yorumu ile gündem oldu. Ünlü komedyen AK Parti’nin 2024 yerel seçim sonuçlarının kesin olmayan ilk sonuçlarına göre büyük bir oy kaybı yaşaması ile ilgili 'Valla ben bişey yapmadım.' dedi.

Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı bu yorum kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Ünlü isme 'Abi çok hızlı oldu', 'Abi sen şaka yapmayınca kazandık', 'Yapmışsındır sen' gibi yorumlar yapıldı.







