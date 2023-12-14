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SANDIK KOKUSU 2. BÖLÜM FULL İZLE! Show TV Sandık Kokusu dizisi hangi gün yayınlanıyor? Son bölüm özeti

14.12.2023 19:27 | Son Güncelleme:
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Sandık Kokusu 1. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. 6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı yayın hayatına merhaba diyecek olan Sandık Kokusu dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin başrollerini paylaştığı diziyi izlemek isteyenler ilk bölüme izleme ekranına ulaşmak istiyor. Peki, Sandık Kokusu ilk bölümde neler olacak? Sandık Kokusu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sandık Kokusu yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Sandık Kokusu'nun oyuncuları arasında birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin hikayesi nedir? İşte detaylı bilgiler...

SANDIK KOKUSU DİZİSİ OYUNCULARI

Sandık Kokusu dizisinin oyuncuları arasında, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Kayhan Açıkgöz, Seda Türkmen, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak ve Levent Can gibi isimler yer almaktadır.

SHOW TV CANLI SANDIK KOKUSU 2. BÖLÜM FULL İZLE

Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu'nun oğlu Kuzey'i İstanbul'a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur. Kuzey'in kaybolması Karsu'nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
22:45 Ne Gemiler Yaktım
02:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Sandık Kokusu

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