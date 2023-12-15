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  4. Sandık Kokusu için söz verdiği projeyi yüzüstü bıraktığı iddia edilmişti! Özge Özpirinçci'den açıklama gecikmedi

Sandık Kokusu için söz verdiği projeyi yüzüstü bıraktığı iddia edilmişti! Özge Özpirinçci'den açıklama gecikmedi

15.12.2023 11:54 | Son Güncelleme:
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Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci hakkında şoke eden bir iddia gündeme geldi. Özpirinçci'nin beğendiği bir karakteri tiyatro oyunu yapmak isteyerek ekibi kurduğu ancak son anda vazgeçtiği söylendi. Ünlü oyuncudan ise açıklama gecikmedi.

Şimdilerde Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde başrol oynayan Özge Özpirinçci'nin bir karakteri çok beğenerek tiyatro oyunu yapmak için ekip kurduğu sonra da dizi teklifi geldiği için herkesi yüzüstü bıraktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

'HERKESİ YÜZÜSTÜ BIRAKIYOR'

Bir X kullanıcısı yaptığı paylaşımda "Özge Özpirinçci bir karakterin hayatını çok beğenip 'Tiyatro oyunu yapacağım' diye tutturup herkesi darlıyor, sponsor bulunuyor, sahneleme aşamasında geliniyor ve son anda 'Bana dizi geldi' deyip herkesi yüzüstü bırakıyor. Bu da böyle bir kulis olsun size, kalitedir evet" ifadelerini kullandı.

ÖZGE PİRİNÇCİ

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Hakkındaki iddianın ardından sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapan Özpirinçci, olayın iç yüzü şu sözlerle anlattı:

"Bahsettiğiniz 'Oyun' bir kitap uyarlaması. Kitabı okuduktan sonra yazarına mesaj atıp, eğer bir gün kitabınızı tiyatro oyunu ya da sinema filmine uyarlamak isterseniz, ben bu rol için deneme çekimi yapmak istiyorum dedim. "Böyle bir tesadüf olamaz biz de sizi düşünüyorduk' dedi. Kimseyi darlamadım, sponsor bulmadım, masa okuması yaptık bir kere ve tatile gittik hepimiz. Bu süreçte takvimle ilgili konuşmalar yapıldı ve sezonda bir dizide oynayacağım bilgisi verildi. Yaz tatili bitişine doğru tekrar set hayatına başlayacağımı ve bu sefer 2 yaşında bir kız çocuğum olduğu için zamanımı daha doğru değerlendirmem gerektiğini idrak etmeye başladım.

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Üstüne bir de babama ALS teşhisi konması ile birlikte fiziksel ve duygusal anlamda yoğun ve zorlayıcı olabilecek bir sezonun beni beklediğini anladım. İlk defa sahneye çıkacaktım ve bu deneyimimin böyle bir seneme denk gelmesini istemedim. Bu noktada oyuna dahil olamayacağımı ve bundan dolayı çok üzgün olduğumu söyledim. Hayallerimizin kağıt üzerindeki duruşuyla hayatın bizim için çizdiği resimler her zaman aynı çerçevede buluşamayabiliyor. O çerçeveye zorla sığmaya çalışmamak da resmin kalitesini bozmak istememekten kaynaklanabiliyor."

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