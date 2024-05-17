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  4. Sandık Kokusu'nda şaşırtan veda! Başrol oyuncusu projeden ayrılıyor

Sandık Kokusu'nda şaşırtan veda! Başrol oyuncusu projeden ayrılıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 08:26
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Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Necip Memili gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sonduk Kokusu dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. İlgiyle takip edilen dizide beklenmedik bir veda yaşanacak. Dizinin erkek başrol oyuncusunun projeye veda edeceği ortaya çıktı.

Sandık Kokusu'nda şaşırtan veda! Başrol oyuncusu projeden ayrılıyor

Sandık Kokusu” dizisi çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Show TV’nin yeni sezonda devam onayı verdiği dizi Uğur Yücel ile Demet Akbağ’ı da yıllar sonra aynı projede buluşturmaya devam ediyor.

Fenomen dizilerin yazarları Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide başrol kadrosundan bir oyuncu ekibe veda ediyor.

sandık kokusu

BAŞROL DİZİYE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Atilla’sı Metin Akdülger “Sandık Kokusu”na veda edecek. Dizinin 23. bölümünde Karsu (Özge Özpirinçci) çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla’dan gitmesini istiyor.

sandık kokusu 3

Fragmanda da gündeme gelen bu isteğin bir veda olduğu öğrenildi. Sandık Kokusu’na yeni başrol erkek oyuncu geleceği de kulislerde konuşulmaya başlandı.

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Metin Akdülger Özge Özpirinçci sandık kokusu
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