Hande Erçel'in Cannes tarzı dillere düştü! Ünlü oyuncu kendini tutamadı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Selin karakteri ile yıldızı parlayan Hande Erçel Sen Çal Kapımı, Bambaşka Biri, gibi birçok projede yer aldı.

Oyunculuğu yüzünden zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalan Hande Erçel son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Sevgilisi ile ülke ülke gezen Erçel şimdi de Cannes pozları ile dikkat çekti.

CANNES'TA BOY GÖSTERDİ

Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'ne bir takı markasının onur konuğu olarak çağırılan Erçel, festivalde kırmızı elbisesi ile boy gösterdi.

Ancak Erçel'in bu kombini bazı sosyal medya kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi. Hatta Erçel'e 'hediye paketi gibi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN YORUM GECİKMEDİ

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen fotoğraflara bir yorum da ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan geldi.

Afra Saraçoğlu, Hande Erçel'i paylaşan timelessmag'in gönderisinin altına "Çok çok iyi" yazıp kalp bıraktı. Hande Erçel'den de Saraçoğlu'na kalpler gecikmedi...







