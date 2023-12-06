Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Özge Özpirinçci evli mi, eşi kim? Hayatı ve biyografisi

Özge Özpirinçci, bu akşam Show Tv'de yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi, 3 çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travmanın ardından Adana'dan İstanbul'a gelişini ve yaşananları anlatacak. Aile olabilmenin, geçmişte yaşanan ve omuzda ağırlık yapan yüklere karşın özgürleşebilmeyi karakterleri üzerinden anlatacak olan Sandık Kokusu dizisinde Özge Özpirinçci; Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili ile başrolleri paylaşıyor. İşte Özge Özpirinçci hakkında merak edilenler...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dğünyaya geldi.

İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. Özge Özpirinçci, ilk olarak, Kanal D'de yayımlanan "Cesaretin Var Mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" adlı dizilerde oynadı. 2009-2010 yılları arasında Show TV'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun" adlı dizide İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı. Bu karakterlerden sonra birçok farklı dizi ve filmde yer aldı. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü ve 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

SANDIK KOKUSU'NUN KARSU'SU ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Özge Özpirinçci'nin 2014 yılından beri birlikte olduğu ve 2021 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan adında bir kızı vardır.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2008 Cesaretin Var mı Aşka (Dizi)

2008 Kavak Yelleri (Dizi)

2009 Melekler Korusun (Dizi)

2010 Veda (Film)

2010 Deli Saraylı (Dizi)

2011 Toplu Hayat (Dizi)

2011 Al Yazmalım (Dizi)

2011 Anadolu Kartalları (Film)

2012 Ağır Roman Yeni Dünya Zehir (Dizi)

2013 Kayıp(Film)

2014 Karışık Kaset (Film)

2013 Tatar Ramazan (Dizi)

2014 Aramızda Kalsın (Dizi)

2015 Aşk Yeniden (Dizi)

2017 Acı Tatlı Ekşi (Film)

2017 Kadın (Dizi)

2019 Mucize Doktor

2020 Biz Böyleyiz (Film)

2020 Karakomik Filmler 2 (Film)