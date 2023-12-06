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Sandık Kokusu'nun Reha'sı Necip Memili kimdir, nereli ve kaç yaşında? Necip Memili'nin hayatı ve biyografisi

06.12.2023 15:10 | Son Güncelleme:
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Necip Memili, Sandık Kokusu dizisinde Reha karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger ile başrolleri paylaşıyor. Show Tv'nin yeni dizisi Sandık Kokusu'nu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme aldı. Dizinin yönetmenliğini ise Nezaket Coşkun üstlendi. Sandık Kokusu'nun Reha'sı Necip Memili kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Necip Memili'nin hayatı ve biyografisi...

Sandık Kokusu'nun Reha'sı Necip Memili kimdir, nereli ve kaç yaşında? Necip Memili'nin hayatı ve biyografisi

Necip Memili, bu akşam Show Tv'de yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi, 3 çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travmanın ardından Adana'dan İstanbul'a gelişini ve yaşananları anlatacak. Aile olabilmenin, geçmişte yaşanan ve omuzda ağırlık yapan yüklere karşın özgürleşebilmeyi karakterleri üzerinden anlatacak olan Sandık Kokusu dizisinde Necip Memili; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger ile başrolleri paylaşıyor. İşte Necip Memili hakkında merak edilenler...

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili 27 Mayıs 1980 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Necip Memili , Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2006 yılında oyuncuk kariyerine ‘Yaprak Dökümü’ ile başlamış, ‘Dila Hanım’, ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Yalan Dünya’, ‘Bedel’, ‘Muhteşem Yüzyıl : Kösem’ ve ‘Dolunay’ gibi yapımlarda oynamıştır.

SANDIK KOKUSU'NUN REHA'SI NECİP MEMİLİ'N OYNADIĞI DİZİLER

2005 Beşinci Boyut
2006 Selena
2007 Arka Sokaklar
2007 Hakkını Helal Et
2007 Bez Bebek
2007 Pusat
2007-2008 Yaprak Dökümü
2008 Köprü
2008 Gece Gündüz
2009 Aynadaki Düşman
2009-2011 Hanımın Çiftliği
2011-2012 Firar
2012 Yalan Dünya
2012-2014 Dila Hanım
2014 Ulan İstanbul
2015 Bedel
2016 Kehribar
2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017 Dolunay
2018 Şahsiyet
2018-2021 Çukur
2021-2022 Kanunsuz Topraklar
2022 Üç Kuruş
2022 Darmaduman
2023 Yüz Yıllık Mucize
2023- Sandık Kokusu

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