Sandık Kokusu'nun Reha'sı Necip Memili kimdir, nereli ve kaç yaşında? Necip Memili'nin hayatı ve biyografisi

Necip Memili, bu akşam Show Tv'de yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi, 3 çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travmanın ardından Adana'dan İstanbul'a gelişini ve yaşananları anlatacak. Aile olabilmenin, geçmişte yaşanan ve omuzda ağırlık yapan yüklere karşın özgürleşebilmeyi karakterleri üzerinden anlatacak olan Sandık Kokusu dizisinde Necip Memili; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger ile başrolleri paylaşıyor. İşte Necip Memili hakkında merak edilenler...

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili 27 Mayıs 1980 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Necip Memili , Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2006 yılında oyuncuk kariyerine ‘Yaprak Dökümü’ ile başlamış, ‘Dila Hanım’, ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Yalan Dünya’, ‘Bedel’, ‘Muhteşem Yüzyıl : Kösem’ ve ‘Dolunay’ gibi yapımlarda oynamıştır.

SANDIK KOKUSU'NUN REHA'SI NECİP MEMİLİ'N OYNADIĞI DİZİLER

2005 Beşinci Boyut

2006 Selena

2007 Arka Sokaklar

2007 Hakkını Helal Et

2007 Bez Bebek

2007 Pusat

2007-2008 Yaprak Dökümü

2008 Köprü

2008 Gece Gündüz

2009 Aynadaki Düşman

2009-2011 Hanımın Çiftliği

2011-2012 Firar

2012 Yalan Dünya

2012-2014 Dila Hanım

2014 Ulan İstanbul

2015 Bedel

2016 Kehribar

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017 Dolunay

2018 Şahsiyet

2018-2021 Çukur

2021-2022 Kanunsuz Topraklar

2022 Üç Kuruş

2022 Darmaduman

2023 Yüz Yıllık Mucize

2023- Sandık Kokusu