Sandra Bullock Netflix’i sevdi

Son olarak Netflix orijinal filmi Bird Box’ta izleyicilerin karşısına çıkan Sandra Bullock, online dizi-film platformunda ikinci kez yer almaya hazırlanıyor. Mark Millar ve Greg Capullo’nun sevilen çizgiromanından uyarlanacak Reborn, Netflix ve Sandra Bullock’u yeniden bir araya getirecek. Fantastik bir dünyada yeniden doğan bir kadının hikâyesini anlatacak filmin yönetmenliğini The Lego Batman Movie ile tanınan Chris McKay üstlenecek.

Reborn için çalışmalar resmen başlamış olsa da Oscar ödüllü oyuncu Sandra Bullock’un adı şu an için yapımcılar arasında geçiyor. Oyuncu kadrosuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmazken, başrolü Sandra Bullock’un üstleneceğine neredeyse kesin gözle bakılıyor.

Mark Millar ve Greg Capullo’nun çizgi romanı; Bonnie Black adlı 80 yaşında bir kadının fantastik bir dünyada yeniden doğmasını anlatıyor. Black, Manhattan’da bir hastanede 80 yaşında ölür, fakat Adystria adlı canavarlar ve ejderhalarla dolu büyülü bir dünyada genç bir şekilde yeniden doğar ve kendisini iyilerle kötüler arasındaki sonsuz savaşın içinde bulur. Orada onu bekleyen sevdikleri ve babasıyla birlikte kılıcını kuşanarak savaşın karmaşasında kocasını aramaya başlar.



