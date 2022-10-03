Sanki zaman yolcusu! Aynı kadın tam 9 yıl sonra aynı noktada

41 yaşındaki Leanne Cartwright, Google Haritalar tarafından Nisan 2009'da Londra'da bulunan Victoria Place yakınlarındaki bir trafik ışığının yanında, sol kolunda bir çanta ile görüntülemişti. Cartwright, 9 yıl aradan sonra Ağustos 2018'de tamamen aynı pozisyonda, ancak bu defa iki çanta ile yeniden Google Haritalar'ın kameralarına yakalandı.

''ZAMANDA DONMUŞUM GİBİ''

Cartwright'ın dikkat çekici görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Konuya ilişkin konuşan kadın, "Sanki zamanda donmuşum gibi. Tam olarak aynı kaldırım taşı üzerinde duruyorum ve omzumda bir çanta var.'' dedi.

HEM KOMİK HEM DE TUHAF BULDU

Durumu hem çok komik hem de çok tuhaf bulduğunu söyleyen Cartwright, ''İnsanlar muhtemelen benim bir zaman yolcusu olduğumu düşünüyordur. Neredeyse on yıl sonra, tam olarak aynı yerde yakaladıkları tek kişi ben olabilirim" diye konuştu.

SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

İlk önce ikinci fotoğrafa rastlayıp, daha sonra ilkini bulduklarını anlatan kadın, çekim yapan arabayı görmediğini, bu yüzden fotoğrafları keşfedince afalladığını söyledi.

Sonrasında iş yerindeki herkese bu durumu anlatan ve insanların oldukça komik bulduğunu fark eden Cartwright, ''Facebook'a koyayım dedim, çünkü daha önce birinin başına böyle bir şey geldiğini ne duydum ne de gördüm." diya açıkladı.

''NEREYE BAKACAĞIMIZI BİLİYORUZ''

Konuya ilişkin sosyal medya yorumlarından birinde, "Pekala, bir sonraki Google Haritalar güncellemesi geldiğinde kime ve nereye bakacağımızı kesinlikle biliyoruz!" yazıyordu.



