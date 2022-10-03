2050 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusunun sözleri gündem oldu! Kıyamet için tarih verdi

Sosyal medyada kendisini bir zaman yolcusu olarak tanıtan Phil Orin isimli adam tüm zamanların en çok hasılat yapan filmlerinden biri olan Matrix’in gerçek hayata yakınlığından söz etti. Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan Dr. Phil programına katılan Orin’in kehanetleri kısa sürede gündem yarattı.

“BİR ŞİRKET TARAFINDAN TUTULUYORUZ”

Gelecekten geldiğini iddia eden insanlarla röportajlar yaptığı bilinen bir kanal olan Apex TV'nin klibinde Orrin, hepimizin bir matriste yaşadığımızı iddia etti. 2050 yılında Dünya’yı kıyametten kurtarmanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu belirten Orrin,“Bir şirket tarafından tutuluyoruz. Kendimizden nefret etmek, cinsiyet, ırk, cinsellik, kimlik ve tercih temelinde bizi bölmek için pazarlama planları ve propagandalarıyla bize yalan söylüyorlar. Bireyselliğimiz tarafından bölünüyoruz, bu yüzden 'biz' terimini kullanıyoruz. Çünkü biz kolektif bir bilinciz ve 2050'de Dünya'yı kıyametten kurtarmak bizim ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

“MATRIX TAMAMEN DOĞRU”

Sinema dünyasının en çok ses getiren yapımları arasında gösterilen Matrix’in zannedilenden daha doğru olduğunu ifade eden Orin, insanlığın aslında bir simülasyon içinde yaşadığını iddia etti. Robotik bir sesle yaptığı açıklamalarında Orin, “Devrime ihtiyacımız var, şu anda sosyo-politik statü gibi mevcut sistem, belirli bir şekilde aşağı bakan ve ses çıkaran insanları somurtuyor. Toplum gibi, çevre gibi daha iyi şeylere değer vermemiz için tüm kurumu ve çerçeveyi değiştirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.



