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Şanlıurfa Balıklıgöl nerede, nasıl gidilir? Şanlıurfa Balıklıgöl yol tarifi - Şanlıurfa Balıklıgöl hikayesi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 25.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Balıklıgöl nerede, nasıl gidilir? Şanlıurfa Balıklıgöl yol tarifi - Şanlıurfa Balıklıgöl hikayesi

Kadim şehir Şanlıurfa hiçbir şehre benzemeyen özellikleriyle özgün ve özel bir yer. Eskilerin deyimiyle nev-i şahsına münhasır bir şehir. İnsanlık tarihi kadar eski bir şehir Şanlıurfa. Böyle olduğu için de tarihin her döneminde adına sık sık rastlanıyor. Gerek coğrafi konumuyla gerek mistik ve ilmi boyutuyla, edebi ve sanat boyutuyla hep öncü bir kent. Şanlıurfa Balıklıgöl ise tarihiyle, hikayesiyle her dönem gezginlerin gözdesi oluyor.

Şanlıurfa hep ilkler arasında, hatta en başında bir geliyor. Adem’le Havva’nın cennetten kovulduktan sonra geldikleri yer, avcı toplayıcı yaşamdan tarım toplumuna geçilen ilk yer, Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edildiği ilk yer... Şanlıurfa ilklerin şehri. Bir şehri şehir yapan ne varsa bunların hepsi burada bulunuyor. Şanlıurfa Balıklıgöl ise bu şehrin en önemli yerlerinden biri.

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL

Balıklıgöl'ün tarihi, hikayesi, mimari dokusu ve atmosferi sizi çepeçevre sarıyor. Balıklıgöl'de Aynzeliha ve Halil-Ür Rahman Gölleri bulunuyor. İbrahim peygamberin ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen bu iki göl müslüman dünyası için çok önemli bir yere sahip. Sadece burası değil buranın çevresindeki tarihi eserler Şanlıurfa'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında sayılıyor.

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL'ÜN ÖZELLİKLERİ

Balıklıgöl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde. Göl'ün derinliği yaklaşık 3-5 metre civarında. İbrahim peygamberin mucizesinin gerçekleştiği yer olarak biliniyor. Balıklıgöl 3 semavi din açısından oldukça önemli bir yer.

Balıklıgöl balıkları cinsi
Balıklıgöl içinde bulunan ve efsanelere konu olan balıklar sazan türü. Bu balıklara halk tarafından saygı gösterilir ve bu balıklar herhangi bir yemeğin konusu olmaz. Bu balıkları yiyenin hasta olacağı inancı var.

Balıklıgöldeki balıkların özellikleri
Balıklıgöl 'deki balıkların yaraları iyileştirdiğine inanılıyor. İnanışa göre burada balıklar üç çeşitmiş.
İlk grubu mevcut yarayı büsbütün açıp, kabuğunu kenarını temizliyor,
İkinci grup yarayı temizliyor, son grup ise kapatıcı, onarıcı maddelerle yarayı kapatıyor.

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL HİKAYESİ

Balıklıgöl'ün hikayesine göre İbrahim peygamber, zamanın zalim hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele etmeye, tek tanrı fikrini savunmaya başlayınca, Nemrut tarafından cezalandırılmış ve bugünkü Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılmış. Bu sırada Allah tarafından bir mucize gerçekleşmiş ve ateşe "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilmiş. Bu emir üzerine, ateş suya, odunlar da balığa dönüşmüş. İbrahim peygamber de bir gül bahçesinin içerisine sağ olarak düşmüş. İbrahim'in düştüğü yer Halil-ür Rahman Gölü.

şanlıurfa balıklıgöl

Halil-ür Rahman Gölü, Urfa Kalesi'nin hemen önünde yer alıyor. Rivayete göre Nemrut'un kızı Zeliha da İbrahim'e inandığından onun peşinden atlamış ve Zeliha'nın düştüğü yerde ise Aynzeliha Gölü oluşmuş. Aynzeliha Gölü'nin hikayesinin arkasında Nemrut'un kızı Zeliha var. İşte bu mucizenin gerçekleştiği mekânın Balıklıgöl ve çevresi olduğuna inanılıyor. Dini bayramlar ve kandillerde Balıklıgöl resmen ziyaretçi akınına uğruyor.

BALIKLIGÖL'DE NE YAPILIR?

  • Balıklıgöl'ün bulunduğu alanda bir çok tarihi yer bulunuyor. Bunlardan en önemlisi Hz. İbrahim'in doğduğu mağara tam da burada. Üç semavi dinin atası olarak kabul edilen Hz.İbrahim'in doğduğu mağarayı ziyaret edebilirsiniz.
  • Hz.İbrahim'in doğduğu mağaranın hemen yanında yaşadığı dönemin din âlimi olan Beddiüzaman Said Nursi'nin vefat ettikten sonra ilk defnedildiği mezarı da bulunuyor listenize burayı da alabilirsiniz.
  • Balıkgöl çevresinde göl manzaralı çay bahçesinde oturup buranın tadını çıkarabilirsiniz.
  • Urfa Kalesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Balıklıgöl'e yakın Bakırcılar Çarşısını gezebilirsiniz.
  • Urfa'ya gelmişken Urfa mutfağının eşsiz lezzetlerini tadabilirsiniz.
  • İsot alabilirsiniz.:)


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