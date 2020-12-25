Şanlıurfa Balıklıgöl nerede, nasıl gidilir? Şanlıurfa Balıklıgöl yol tarifi - Şanlıurfa Balıklıgöl hikayesi

Şanlıurfa hep ilkler arasında, hatta en başında bir geliyor. Adem’le Havva’nın cennetten kovulduktan sonra geldikleri yer, avcı toplayıcı yaşamdan tarım toplumuna geçilen ilk yer, Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edildiği ilk yer... Şanlıurfa ilklerin şehri. Bir şehri şehir yapan ne varsa bunların hepsi burada bulunuyor. Şanlıurfa Balıklıgöl ise bu şehrin en önemli yerlerinden biri.

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL

Balıklıgöl'ün tarihi, hikayesi, mimari dokusu ve atmosferi sizi çepeçevre sarıyor. Balıklıgöl'de Aynzeliha ve Halil-Ür Rahman Gölleri bulunuyor. İbrahim peygamberin ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen bu iki göl müslüman dünyası için çok önemli bir yere sahip. Sadece burası değil buranın çevresindeki tarihi eserler Şanlıurfa'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında sayılıyor.

ŞANLIURFA BALIKLIGÖL'ÜN ÖZELLİKLERİ

Balıklıgöl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde. Göl'ün derinliği yaklaşık 3-5 metre civarında. İbrahim peygamberin mucizesinin gerçekleştiği yer olarak biliniyor. Balıklıgöl 3 semavi din açısından oldukça önemli bir yer.