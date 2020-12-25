Şanlıurfa Balıklıgöl nerede, nasıl gidilir? Şanlıurfa Balıklıgöl yol tarifi - Şanlıurfa Balıklıgöl hikayesi

Şanlıurfa hep ilkler arasında, hatta en başında bir geliyor. Adem’le Havva’nın cennetten kovulduktan sonra geldikleri yer, avcı toplayıcı yaşamdan tarım toplumuna geçilen ilk yer, Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edildiği ilk yer... Şanlıurfa ilklerin şehri. Bir şehri şehir yapan ne varsa bunların hepsi burada bulunuyor. Şanlıurfa Balıklıgöl ise bu şehrin en önemli yerlerinden biri.
Balıklıgöl'ün tarihi, hikayesi, mimari dokusu ve atmosferi sizi çepeçevre sarıyor. Balıklıgöl'de Aynzeliha ve Halil-Ür Rahman Gölleri bulunuyor. İbrahim peygamberin ateşe atıldığında düştüğü yer olarak bilinen bu iki göl müslüman dünyası için çok önemli bir yere sahip. Sadece burası değil buranın çevresindeki tarihi eserler Şanlıurfa'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında sayılıyor.
Balıklıgöl, 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde. Göl'ün derinliği yaklaşık 3-5 metre civarında. İbrahim peygamberin mucizesinin gerçekleştiği yer olarak biliniyor. Balıklıgöl 3 semavi din açısından oldukça önemli bir yer.
Balıklıgöl balıkları cinsi
Balıklıgöl içinde bulunan ve efsanelere konu olan balıklar sazan türü. Bu balıklara halk tarafından saygı gösterilir ve bu balıklar herhangi bir yemeğin konusu olmaz. Bu balıkları yiyenin hasta olacağı inancı var.
Balıklıgöldeki balıkların özellikleri
Balıklıgöl 'deki balıkların yaraları iyileştirdiğine inanılıyor. İnanışa göre burada balıklar üç çeşitmiş.
İlk grubu mevcut yarayı büsbütün açıp, kabuğunu kenarını temizliyor,
İkinci grup yarayı temizliyor, son grup ise kapatıcı, onarıcı maddelerle yarayı kapatıyor.
Balıklıgöl'ün hikayesine göre İbrahim peygamber, zamanın zalim hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele etmeye, tek tanrı fikrini savunmaya başlayınca, Nemrut tarafından cezalandırılmış ve bugünkü Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılmış. Bu sırada Allah tarafından bir mucize gerçekleşmiş ve ateşe "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilmiş. Bu emir üzerine, ateş suya, odunlar da balığa dönüşmüş. İbrahim peygamber de bir gül bahçesinin içerisine sağ olarak düşmüş. İbrahim'in düştüğü yer Halil-ür Rahman Gölü.
Halil-ür Rahman Gölü, Urfa Kalesi'nin hemen önünde yer alıyor. Rivayete göre Nemrut'un kızı Zeliha da İbrahim'e inandığından onun peşinden atlamış ve Zeliha'nın düştüğü yerde ise Aynzeliha Gölü oluşmuş. Aynzeliha Gölü'nin hikayesinin arkasında Nemrut'un kızı Zeliha var. İşte bu mucizenin gerçekleştiği mekânın Balıklıgöl ve çevresi olduğuna inanılıyor. Dini bayramlar ve kandillerde Balıklıgöl resmen ziyaretçi akınına uğruyor.
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