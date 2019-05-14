Şanlıurfa’da facia kıl payı atlatıldı, o anlar kameralara böyle yansıdı

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde yaşandı. Nesli tükenmek üzere olduğu için Kelaynakların koruma altında bulunduğu üretim istasyonuna da gidilen yolun üzerindeki dağ büyük bir gürültü ile yıkıldı. Dağdan kayaların kopmaya başlaması üzerine yolun trafiğe kapatılması büyük bir faciayı önledi.
BÜYÜK TEHLİKE ATLATTILAR
İftarını açmak üzere olayın yaşandığı yerin hemen karşısında bulunan Fırat Nehrinin kıyısındaki parka giden vatandaşlar da büyük bir tehlike atlattı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken kayaların altında kalan 2 araç zarar gördü.
DAHA ÖNCE DE YAŞANDI
Aşırı yağışlar nedeniyle aynı bölgede yaklaşık 1 ay önce de 2 defa heyelan yaşanmış ve herhangi bir can kaybı yaşanmazken bir iş yerinde hasar oluşmuştu. (İHA)
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