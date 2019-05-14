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Şanlıurfa’da facia kıl payı atlatıldı, o anlar kameralara böyle yansıdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2019 08:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelan saniye saniye görüntülendi. Meraklı gözlerle dağdan kopmak üzere olan dev kaya kütlesini izleyen vatandaşlar, aniden kopan kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde yaşandı. Nesli tükenmek üzere olduğu için Kelaynakların koruma altında bulunduğu üretim istasyonuna da gidilen yolun üzerindeki dağ büyük bir gürültü ile yıkıldı. Dağdan kayaların kopmaya başlaması üzerine yolun trafiğe kapatılması büyük bir faciayı önledi.

BÜYÜK TEHLİKE ATLATTILAR

İftarını açmak üzere olayın yaşandığı yerin hemen karşısında bulunan Fırat Nehrinin kıyısındaki parka giden vatandaşlar da büyük bir tehlike atlattı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken kayaların altında kalan 2 araç zarar gördü.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Aşırı yağışlar nedeniyle aynı bölgede yaklaşık 1 ay önce de 2 defa heyelan yaşanmış ve herhangi bir can kaybı yaşanmazken bir iş yerinde hasar oluşmuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Birecik heyelan

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