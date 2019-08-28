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Şanlıurfa'da gürültü kirliliğine geçit yok

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GÜNDEM  | 28.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde halk otobüslerine yönelik yaptığı denetimlerde gürültü kirliliğine yol açan havalı kornaları toplayarak imhasını gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da gürültü kirliliğine geçit yok

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından halk otobüslerinde yapılan denetimlerde havalı kornalara el konuldu. Özel halk otobüsü yönetmeliğinin 14. maddesi gereği gürültü kirliliğine sebebiyet verdiğinden dolayı bulundurulmasının yasak olmasına rağmen şehir içersinde toplu taşımacılık yapan bazı araçlarda havalı korna bulunması trafik zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Emniyet güçleri ile birlikte yapılan denetimlerde şehrin farklı noktalarında uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan denetimde halk otobüslerini kontrol eden trafik zabıta ekipleri araçlarda gördüğü havalı kornaları söktü.

SİLİNDİR İLE PARÇALANDI

Diğer tüm toplu taşımacılık yapan halk otobüsü sürücülerini araçlarına havalı korna taktırmamaları yönünde uyaran ekipler, ele geçirdiği kornaların imhasını gerçekleştirdi. Kayıt altına alınan havalı kornalar silindir aracı ile parçalanarak çöpe atıldı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa havalı korna

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