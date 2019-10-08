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Şanlıurfa'da park halindeki TIR'ın dorsesinden işçinin üzerine pamuk balyaları böyle düştü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 08.10.2019 21:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da park halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan pamuk balyalarının altında kalan sürücü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşandı. İplik fabrikası önünde park eden pamuk yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet Çoban (33), dorsede halatlarla gerdirme yaptığı sırada üzerine pamuk balyaları düştü. Başına isabet eden pamuk balyasıyla yere düşen ve uzun süre hareketsiz yatan Çoban'ı fark eden fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının altında kalan Çoban’ı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kaza anı fabrikaya ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa pamuk balyası

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