YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Şanlıurfa, Kansas City ve Belfast ile yarışacak!

Şanlıurfa, Kansas City ve Belfast ile yarışacak!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.10.2024 10:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın müzik kültürü ve gastronomi zenginliği, tüm renkleri ve tatlarıyla dünyaya tanıtılacak.

Şanlıurfa, Kansas City ve Belfast ile yarışacak!

Şanlıurfa'nın müzik mirasını ve geleneksel müzik formlarını yansıtan “Geçmişten Günümüze Urfa’da Müzik” konulu etkileyici bir sergi yer alacak. Yerel sanatçıların performansları, dinleyicilere müziğin evrensel değerlerini ve şehrin mutfak kültürü sunulacak.

Şanlıurfa’nın zengin kültürel geçmişi ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılımının sağlayacağı fırsatlar, bu etkinliğin en önemli başlıklarından birini oluşturmaktadır. Müzik şehri olarak tanınmak, yerel sanatçılarımızın uluslararası platformlarda daha fazla görünürlük kazanmasını sağlarken, gastronomi alanında da büyük bir potansiyel yaratacaktır.

Ayrıca, UNESCO Müzik Şehri olarak Şanlıurfa, 2026 yılında UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmak için aralarında Kansas City (ABD), Belfast (Kuzey İrlanda) ve Da Lat (Vietnam) şehirlerinin de yer aldığı adaylarla ile yarışarak zengin müzik mirasımızı bu prestijli platformlarda temsil etmeyi amaçlamaktadır.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
En Çok Okunan Haberler
Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Hem jandarmayı hem diyaneti karıştırdı! İmam-astsubay aşkı 'belgelendi' Şimdi 15 yıl hapsi isteniyor

Hem jandarmayı hem diyaneti karıştırdı! İmam-astsubay aşkı 'belgelendi' Şimdi 15 yıl hapsi isteniyor

Esenyurt Belediyesi'nin konserinde skandal anlar! Terör örgütü lideri lehine sloganlar attılar

Esenyurt Belediyesi'nin konserinde skandal anlar! Terör örgütü lideri lehine sloganlar attılar

Fatih'teki katliamın ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! 'Can güvenliğimden endişeliyim'

Fatih'teki katliamın ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! 'Can güvenliğimden endişeliyim'

Tartıştığı eşinin eve dönünce cansız bedenini buldu!

Tartıştığı eşinin eve dönünce cansız bedenini buldu!

Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu, erkek arkadaşı gözaltında

Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu, erkek arkadaşı gözaltında

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.