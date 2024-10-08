Şanlıurfa, Kansas City ve Belfast ile yarışacak!

Şanlıurfa'nın müzik mirasını ve geleneksel müzik formlarını yansıtan “Geçmişten Günümüze Urfa’da Müzik” konulu etkileyici bir sergi yer alacak. Yerel sanatçıların performansları, dinleyicilere müziğin evrensel değerlerini ve şehrin mutfak kültürü sunulacak.

Şanlıurfa’nın zengin kültürel geçmişi ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılımının sağlayacağı fırsatlar, bu etkinliğin en önemli başlıklarından birini oluşturmaktadır. Müzik şehri olarak tanınmak, yerel sanatçılarımızın uluslararası platformlarda daha fazla görünürlük kazanmasını sağlarken, gastronomi alanında da büyük bir potansiyel yaratacaktır.

Ayrıca, UNESCO Müzik Şehri olarak Şanlıurfa, 2026 yılında UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmak için aralarında Kansas City (ABD), Belfast (Kuzey İrlanda) ve Da Lat (Vietnam) şehirlerinin de yer aldığı adaylarla ile yarışarak zengin müzik mirasımızı bu prestijli platformlarda temsil etmeyi amaçlamaktadır.