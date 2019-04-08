Mynet Trend

Şanlıurfa Mutfak Müzesi'nde unutulmaya yüz tutan yöresel tatları yaşatıyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK  | 08.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle de adından söz ettiren Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan yöresel yemekler, kadınlar tarafından yaşatılıyor. Kendine özgü mutfağıyla öne çıkan tarihi kentte, çiğ köfte, yumurtalı köfte, borani, ağzı açık, semsek yemeklerinden bostana salatasına ve şıllık tatlısına kadar çok sayıda lezzetin gelecek kuşaklara aktarımı için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Şanlıurfa Mutfak Müzesi'nde unutulmaya yüz tutan yöresel tatları yaşatıyorlar

Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Mutfak Müzesi'nde yöresel yemekler kursları düzenleniyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda kursiyerler, öğrendikleri lezzetleri gittikleri yerlerde tanıtıyor. Kurs sorumlusu ve yemek eğitmeni Ayşe Açanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri kurslarda unutulmaya yüz tutmuş ve yapılması zor yöresel yemekleri gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Şanlıurfa mutfağının sadece kebap ve tepsi yemeklerinden mevcut olmadığını göstermeye çalıştıklarını belirten Açanal, yöresel yemek kursuna, çalışan ve göç ederek burada yaşamaya başlayan kadınların yanı sıra evlenecek kadınların da yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

20190406_2_35848126_43324605_Web

Ayşe Açanal, yemeklerin toplumların kültürünü yansıttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Amacımız yöresel yemekleri insanlara tanıtmak. Şanlıurfa'da yemeklerin sadece kebap ve tepsiden oluşmadığını, kent mutfağında tencere yemeklerinin de bulunduğunu göstermek istiyoruz. Bunun yanında amacımız yöresel yemekleri bilenlerin devam ettirmesi, bilmeyenlerin de öğrenmesini sağlamak. Kursa gelen kadın kursiyerlerimiz çok istekli, burada öğrendiklerini gittikleri yerlerde yaparak tanıtıyorlar. Böylelikle yöresel yemeklerimiz kadınlarımızın ellerinde yaşamaya devam ediyor. Kursumuz çalışan kadınlar için hafta sonu, ev hanımları için de hafta içi devam ediyor."

20190406_2_35848126_43324606_Web

'KURS SAYESİNDE ÇOK GÜZEL ŞEYLER ÖĞRENDİM'

Kursiyerlerden öğretmen Nehir Polat da 5 yıl önce Adana'dan gelerek Şanlıurfa'ya yerleştiğini ve yemeklerin çok ilgisini çektiğini belirtti.

Urfa yöresel yemeklerinin çok farklı lezzete sahip olduğunu anlatan Polat, şunları söyledi:

20190406_2_35848126_43324607_Web

"Kursa katıldığım için çok mutlu oldum. Dışarıda yöresel yemekleri yiyebiliyorduk fakat nasıl yapıldığı konusunda fikir sahibi değildim. Kurs sayesinde çok güzel şeyler öğrendim. Buradaki yemekleri memleketimin, Adana'nın yemeklerine uyarlıyorum ve çok değişik tatlar elde ediyorum. Buradaki yöresel yemeklerin gittiğim yerlerde tanıtımını yapıyorum. Bizler Şanlıurfa'nın gönüllü turizmin elçileriyiz."

20190406_2_35848126_43324612_Web

Sivaslı kamu çalışanı Gülcan Akbıyık da Şanlıurfa'nın yemeklerinin et ağırlıklı olduğunu ifade etti.

20190406_2_35848126_43324617_Web

Akbıyık, kente özgü yemeklerin çok lezzeti olduğunu dile getirerek, "Kendisine has özel yemekleri var. Bu yemek kültürün bitmemesi gerekiyor. Buranın 600'e yakın yöresel yemeğinin bulunduğu öğrendim. Her biri birbirinden güzel. Bizlerde bu tür lezzetlerin yaşaması için çabalıyoruz. Misafirlerimize öğrendiğimiz yöresel yemekleri ikram edip tanıtımı yapıyoruz, çok beğeniliyor." diye konuştu. (AA)

20190406_2_35848126_43324618_Web

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
Hepsini anlattı: O yemeği sizden aldıkHepsini anlattı: O yemeği sizden aldık
Zaıyflamak isteyenler dikkat! Bu diyet yaygınlaşıyor, ama...Zaıyflamak isteyenler dikkat! Bu diyet yaygınlaşıyor, ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Yemek Şanlıurfa Mutfak Müzesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

Sokaklarda satılıyor, çoğunda insan dışkısı var!

Sokaklarda satılıyor, çoğunda insan dışkısı var!

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatlı krizini atlatmak için bir de bu yöntemleri deneyin

Tatlı krizini atlatmak için bir de bunu deneyin

'Ukrayna ile Türkiye mutfağında birçok ortak yemek var'

Hepsini anlattı: O yemeği sizden aldık

Glutensiz diyet zayıflatır mı? Glutensiz diyetin zararları nelerdir?

Zaıyflamak isteyenler dikkat! Bu diyet yaygınlaşıyor, ama...

Bu kahve içenlere şifa dağıtıyor!

Bu kahve içenlere şifa dağıtıyor!

Düşük karbonhidratlı bağımlılık yaratan atıştırmalıklar

İşte bağımlılık yaratan atıştırmalıklar!

İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor

İsviçre'den getirdi! Siparişe yetişemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.