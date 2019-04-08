Şanlıurfa Mutfak Müzesi'nde unutulmaya yüz tutan yöresel tatları yaşatıyorlar

Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Mutfak Müzesi'nde yöresel yemekler kursları düzenleniyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda kursiyerler, öğrendikleri lezzetleri gittikleri yerlerde tanıtıyor. Kurs sorumlusu ve yemek eğitmeni Ayşe Açanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri kurslarda unutulmaya yüz tutmuş ve yapılması zor yöresel yemekleri gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Şanlıurfa mutfağının sadece kebap ve tepsi yemeklerinden mevcut olmadığını göstermeye çalıştıklarını belirten Açanal, yöresel yemek kursuna, çalışan ve göç ederek burada yaşamaya başlayan kadınların yanı sıra evlenecek kadınların da yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Ayşe Açanal, yemeklerin toplumların kültürünü yansıttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Amacımız yöresel yemekleri insanlara tanıtmak. Şanlıurfa'da yemeklerin sadece kebap ve tepsiden oluşmadığını, kent mutfağında tencere yemeklerinin de bulunduğunu göstermek istiyoruz. Bunun yanında amacımız yöresel yemekleri bilenlerin devam ettirmesi, bilmeyenlerin de öğrenmesini sağlamak. Kursa gelen kadın kursiyerlerimiz çok istekli, burada öğrendiklerini gittikleri yerlerde yaparak tanıtıyorlar. Böylelikle yöresel yemeklerimiz kadınlarımızın ellerinde yaşamaya devam ediyor. Kursumuz çalışan kadınlar için hafta sonu, ev hanımları için de hafta içi devam ediyor."