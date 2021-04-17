Şanlıurfa'nın milli içeceği yoğun ilgi görüyor! İftar sofralarının vazgeçilmezi

Şanlıurfa’da ramazan ayında yoğun ilgi gören meyan şerbetine bu yıl da ilgi oldukça yoğun oluyor. Daha önceki yıllarda oluşan uzun kuyrukların bu yıl oluşmaması için önceden hazırlanan meyan şerbeti, poşetlere konulup gelen müşteriye veriliyor. Bu şekilde pandemi döneminde yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçiliyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL SÜTLÜ LİMONATA

Çocukların meyan şerbeti içmesi vatandaşlar tarafından çok tavsiye edilmiyor. Bu nedenle müşterilere meyan şerbetinin yanında çocukların da içebilmesi için sadece Şanlıurfa’da üretilen sütlü limonata veriliyor.

SU DEĞİRMENİ İLE KARIŞTIRIYOR

Meyan şerbetinin sürekli karıştırılması için su değirmeninin doldur boşalt yapması da vatandaşların ilgisini çekiyor. Eski Ramazanları yad eden şerbet satıcısı Murat Aslan, “Eskiden burada uzun uzun kuyruklar olurdu. Şimdi pandemiden dolayı kuyruklar yok, her yıl daha da kötü oluyor. Buna da şükürler olsun. Ramazan ayının meşhur içeceği olan meyan kökü ile yapılan şerbet bizim milli içeceğimizdir. Zengini de fakiri de bunu içer. Böbreğe, mideye iyi gelen içecektir. Çocukların da içebilmesi için sütlü limonatamız vardır. Ramazan aylarında bu içecekleri her sofrada görmek mümkündür. Eskiden buralarda uzun kuyruklar olurdu ama şimdi pandemiden dolayı millet korkuyor, biz de buna izin vermiyoruz. Her şeyi önceden istediği şekilde bekletmeden verip gönderiyoruz” dedi.