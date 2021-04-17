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  4. Şanlıurfa'nın milli içeceği yoğun ilgi görüyor! İftar sofralarının vazgeçilmezi

Şanlıurfa'nın milli içeceği yoğun ilgi görüyor! İftar sofralarının vazgeçilmezi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
17.04.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da susuzluğu giderici, serinletici ve sindirim sistemine yardımcı olma özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddiasıyla tüketilen meyan şerbeti, bu yıl da Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. İftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alan şerbet, meyan bitkisinin kökünün işlendikten sonra buzlu suyla birlikte belli bir süre demlenmeye bırakılmasıyla meydana geliyor.

Şanlıurfa'nın milli içeceği yoğun ilgi görüyor! İftar sofralarının vazgeçilmezi

Şanlıurfa’da ramazan ayında yoğun ilgi gören meyan şerbetine bu yıl da ilgi oldukça yoğun oluyor. Daha önceki yıllarda oluşan uzun kuyrukların bu yıl oluşmaması için önceden hazırlanan meyan şerbeti, poşetlere konulup gelen müşteriye veriliyor. Bu şekilde pandemi döneminde yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçiliyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL SÜTLÜ LİMONATA

Çocukların meyan şerbeti içmesi vatandaşlar tarafından çok tavsiye edilmiyor. Bu nedenle müşterilere meyan şerbetinin yanında çocukların da içebilmesi için sadece Şanlıurfa’da üretilen sütlü limonata veriliyor.

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SU DEĞİRMENİ İLE KARIŞTIRIYOR

Meyan şerbetinin sürekli karıştırılması için su değirmeninin doldur boşalt yapması da vatandaşların ilgisini çekiyor. Eski Ramazanları yad eden şerbet satıcısı Murat Aslan, “Eskiden burada uzun uzun kuyruklar olurdu. Şimdi pandemiden dolayı kuyruklar yok, her yıl daha da kötü oluyor. Buna da şükürler olsun. Ramazan ayının meşhur içeceği olan meyan kökü ile yapılan şerbet bizim milli içeceğimizdir. Zengini de fakiri de bunu içer. Böbreğe, mideye iyi gelen içecektir. Çocukların da içebilmesi için sütlü limonatamız vardır. Ramazan aylarında bu içecekleri her sofrada görmek mümkündür. Eskiden buralarda uzun kuyruklar olurdu ama şimdi pandemiden dolayı millet korkuyor, biz de buna izin vermiyoruz. Her şeyi önceden istediği şekilde bekletmeden verip gönderiyoruz” dedi.

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Sürekli meyan şerbeti almaya gelen Emrah Çelik ise “Her akşam almaya geliyorum. Sigorta Mahallesinden buraya gelerek buradan alıyorum. Buranın özelliği ürünlerinin sütten yapılması, meyan kökünün buzlarla orijinal damlama sistemi olması. Ürünlerinden çok memnunum, herkese burayı tavsiye ederim. Sadece Ramazana özel burası var. Ramazandan sonra burada satmıyorlar” diye konuştu.

Bir başka alıcı da meyan şerbetinin gelenek haline geldiğini, ramazan ayında her evde olduğunu belirtti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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