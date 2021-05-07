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Şanlıurfa Ticaret Borsası

07.05.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç fıstığın kilogramı 178 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında iç fıstığın kilogramı 178 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg1,501,50Kırmızı kabuklu mercimekKg6,076,45NohutKg5,505,85MısırKg1,942,02Preseli pamukKg13,4017,36Boz kavlak fıstıkKg50,0050,00İç fıstıkKg178,00178,00

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