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Şanlıurfa Ticaret Borsası

17.05.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 17,00 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 17,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg1,912,35MısırKg2,032,04ArpaKg1,481,48Nötr pamuk yağıKg11,2311,23Preseli pamukKg17,0017,00

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