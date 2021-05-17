Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 17,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg1,912,35MısırKg2,032,04ArpaKg1,481,48Nötr pamuk yağıKg11,2311,23Preseli pamukKg17,0017,00



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