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Şanlıurfa Ticaret Borsası

24.05.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı 2,20-2,67 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 2,20-2,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MısırKg1,312,31BuğdayKg2,202,67ArpaKg2,432,53Preseli pamukKg12,9017,23Yağlık çiğitKg1,822,20

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