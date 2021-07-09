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Şanlıurfa Ticaret Borsası

09.07.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,05-8,41 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,05-8,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg8,05
8,41ArpaKg1,10
1,10BuğdayKg1,60
3,20MısırKg2,15
2,45Antep fıstığı (kavlak)Kg50,00
55,00Antep fıstığı içiKg155,00
184,00

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