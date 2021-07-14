YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

14.07.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,56-8,05 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,56-8,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg7,56
8,05ArpaKg1,00
1,00BuğdayKg1,50
3,12MısırKg2,32
2,53NohutKg2,00
7,50Makarnalık buğdayKg2,85
2,85

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Saniyelerle kurtuldularYer: İstanbul! Saniyelerle kurtuldular
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Şanlıurfa'da bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildiŞanlıurfa'da bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:09
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:53
Yatsı
21:27

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Açanal Eczanesi
Haliliye
Bilgin Eczanesi
Haliliye
Pınar Eczanesi
Haliliye
Fethiye Eczanesi
Eyyubiye
Hacettepe Eczanesi
Karakopru
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Sağlık Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.