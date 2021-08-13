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Şanlıurfa Ticaret Borsası

13.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı mercimeğin kilogramı 9,16 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 9,16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg9,169,16
NohutKg6,007,00
BurçakKg7,008,00
BuğdayKg2,853,09
Yeşil mercimekKg6,458,10

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Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cuma

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Haliliye
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Haliliye
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