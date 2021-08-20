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Şanlıurfa Ticaret Borsası

20.08.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7-9,23 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7-9,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg7,009,23BuğdayKg2,383,23MısırKg1,332,00

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