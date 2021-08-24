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Şanlıurfa Ticaret Borsası

24.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,55 ila 9 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,55 ila 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg4,559,00NohutKg8,168,16BuğdayKg1,703,43MısırKg2,052,10FasulyeKg7,808,55

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