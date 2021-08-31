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Şanlıurfa Ticaret Borsası

31.08.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50 - 9,50 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50 - 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg3,509,50BuğdayKg1,503,48ArpaKg1,001,20MısırKg1,602,50Preseli pamukKg18,0021,15

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