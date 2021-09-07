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Şanlıurfa Ticaret Borsası

07.09.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 20,62 ila 21 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 20,62 ila 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatlarışöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg9,50
9,50BuğdayKg3,28
3,50Preseli pamukKg20,62
21,00MısırKg1,97
2,75

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Haliliye
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Haliliye
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