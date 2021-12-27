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Şanlıurfa Ticaret Borsası

27.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütlü pamuğun kilogramı 8,27-22,99 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 8,27-22,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)FasulyeKg5,005,00Kırmızı mercimekKg15,0115,10NohutKg5,0512,70MısırKg2,254,46ArpaKg1,753,90BuğdayKg2,825,47Kütlü pamukKg8,2722,99Preseli pamukKg26,0042,75Yağlık çiğitKg2,684,02

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