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Şanlıurfa Ticaret Borsası

04.01.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 22-32,30 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 32,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00
13,50NohutKg11,40
11,40ArpaKg2,54
2,54BuğdayKg2,25
5,30MısırKg2,40
4,18Kütlü pamukKg10,00
21,65Yağlık çiğitKg2,60
3,80Preseli pamukKg22,00
32,30

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