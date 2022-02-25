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Şanlıurfa Ticaret Borsası

25.02.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 20,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg3,50
5,00ArpaKg1,75
1,75BuğdayKg4,95
4,95MısırKg2,30
4,14Kütlü pamukKg10,00
20,00NohutKg5,00
5,00SütKg2,95
2,95

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