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Şanlıurfa Ticaret Borsası

25.03.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütlü pamuğun kilogramı 9,10-18,23 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9,10 ila 18,23 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg8,00
8,00NohutKg5,05
5,05ArpaKg4,55
4,55BuğdayKg2,25
4,00MısırKg3,43
4,85Kütlü pamukKg9,10
18,23SütKg4,00
7,00Yağlık çiğitKg2,70
4,07

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