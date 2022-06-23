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Şanlıurfa Ticaret Borsası

23.06.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 59,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00
13,72BuğdayKg7,48
8,50MısırKg2,50
2,50Preseli pamukKg51,50
59,50Yağlık çiğitKg3,81
3,81

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